Laziu bude na pár dní chýbať tréner. Sarri podstúpil zákrok srdca

Maurizio Sarri
Maurizio Sarri (Autor: SITA/AP)
CTK|30. dec 2025 o 11:17
Mužstvo zatiaľ povedie Marco Ianni.

Tréner futbalistov Lazia Maurizio Sarri má za sebou úspešný zákrok, ktorý podstúpil v pondelok pre problémy so srdcom.

Oznámili to zástupcovia rímskeho klubu a spresnili, že šesťdesiatšesťročného kouča trápila fibrilácia predsiení. Teraz očakávajú, že sa Sarri v najbližších dňoch vráti k tímu.

"Lazio potvrdzuje, že tréner Maurizio Sarri podstúpil katetrizačnú abláciu na klinike Tor Vergata po diagnóze fibrilácie predsiení," uviedol klub vo vyhlásení na webe.

Porucha, ktorá spôsobuje rýchly a nepravidelný srdcový tep, sa môže prejavovať únavou, závratmi či dýchavičnosťou. Zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín a potenciálne aj mŕtvice.

Sarri by sa mohol k mužstvu opäť pripojiť už v stredu, aby dozrel na posledný tohtoročný tréning. V čase jeho neprítomnosti vedie prípravu asistent Marco Ianni.

V nedeľu potom Lazio, ktorému v ligovej tabuľke patrí ôsme miesto, privíta majstrovský Neapol, ktorá figuruje na tretej pozícii.

