Študoval v Anglicku a trénoval v holandskom klube. Ružomberok rozšíril realizačný tím

Lukáš Hošala
Lukáš Hošala (Autor: mfkruzomberok.sk)
TASR|3. feb 2026 o 18:27
V klube bude zastávať pozíciu vedúceho analytického oddelenia.

Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok sa dohodol na spolupráci s trénerom Lukášom Hošalom, ktorý rozšíri realizačný tím A mužstva a zároveň bude v klube zastávať pozíciu vedúceho analytického oddelenia.

„Je to môj druhý vstup do ružomberského futbalu. Práve tu som začínal ako tréner prípraviek v sezónach 2011/2012 a 2012/2013,“ prezradil 32-ročný Ružomberčan pre TASR.

„Tento krok vnímam veľmi pozitívne. Pre mňa je to ďalšia výzva a verím, že bude znamenať aj prínos pre ružomberský klub.

Okrem práce pri A mužstve, vrátane video analýz, či príprav na súpera, pôjde tiež o prepojenie ´béčka´ s dorasteneckou kategóriou U 19,“ dodal Hošala.

Ten študoval v Anglicku a trénoval mládežnícke kategórie v holandskom klube AFC DWS Amsterdam.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

