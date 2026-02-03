Študoval v Anglicku a trénoval v holandskom klube. Ružomberok rozšíril realizačný tím

Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok sa dohodol na spolupráci s trénerom Lukášom Hošalom, ktorý rozšíri realizačný tím A mužstva a zároveň bude v klube zastávať pozíciu vedúceho analytického oddelenia.
„Je to môj druhý vstup do ružomberského futbalu. Práve tu som začínal ako tréner prípraviek v sezónach 2011/2012 a 2012/2013,“ prezradil 32-ročný Ružomberčan pre TASR.
„Tento krok vnímam veľmi pozitívne. Pre mňa je to ďalšia výzva a verím, že bude znamenať aj prínos pre ružomberský klub.
Okrem práce pri A mužstve, vrátane video analýz, či príprav na súpera, pôjde tiež o prepojenie ´béčka´ s dorasteneckou kategóriou U 19,“ dodal Hošala.
Ten študoval v Anglicku a trénoval mládežnícke kategórie v holandskom klube AFC DWS Amsterdam.