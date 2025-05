ONLINE: AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, Niké liga LIVE (baráž o Niké ligu - odveta)

Úvodné zostavy: AS Trenčín: Sláviček – Skovajsa, Bondarenko, Bessilé, Holúbek (C) – Goss – Gajdoš, Hájovský – Suleiman, Emeka, Fiala. Náhradníci: Katić – Bagin, Bariš, Ben Sallam, Sunday, Khan, Nsumoh, Pavek, Yakubu. Tréner: Ivan Galád. FC ViOn Zlaté Moravce: Tóth – Suľa, Helebrand, Mrva, Kadlec – Duga, Greššák (C) – Nonikashvili – Baumgartner, Kuzma, Mondek. Náhradníci: Pichňa – Balaj, Donkor, Gono, Halo, Hodúr, Košťál, Šmiga, Stareček. Tréner: Roman Hudec. Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor.

