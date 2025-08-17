Trenčín predviedol skvelú otočku. Prežíva vydarený úvod do sezóny

Kristián Bari (Žilina) a Dylann Kam (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy.
Fotogaléria (9)
Kristián Bari (Žilina) a Dylann Kam (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy. (Autor: TASR)
TASR|17. aug 2025 o 20:51
ShareTweet6

Doma otočil proti Žiline.

Niké liga - 4. kolo

Trenčín - Žilina 2:1 (1:1)

Góly: 39. Hájovský, 69. Khan (Hájovský) – 27. Kaprálik (Bari)

Rozhodcovia: Gemzický – Pozor, Vass

ŽK: Kam (Trenčín)

Trenčín: Katič - Skovajsa, Križan, Bessile, Holúbek - Yakubu - Hájovský, Khan (76. Fiala) - Kam, Sabljič, Suleiman

Žilina: Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek (78. Hranica), Káčer (78. Prokop), Ďatko (86. Juliš), Bari - Faško (66. Adang), Roginic, Kaprálik (65. Iľko)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad MŠK Žilina 2:1 v nedeľňajšom zápase 4. kola Niké ligy. 

V neúplnej tabuľke poskočili na priebežné 2. miesto, na ktorom majú po štyroch zápasoch deväť bodov.

Preskočili aj Žilinu, ktorá prehrala prvýkrát v sezóne, v tabuľke má naďalej sedem bodov. Bolo to prvé domáce víťazstvo Trenčína nad Žilinou od novembra 2019.

Hostia mohli ísť do vedenia už v 2. minúte, no hlavička Narimanidzeho skončila na konštrukcii brány.

Fotogaléria zo zápasu AS Trenčín - MŠK Žilina (Niké liga, 4. kolo)
Futbalisti Žiliny sa radujú z gólu v zápase 4. kola Niké ligy medzi AS Trenčín - MŠK Žilina.
Michal Faško (Žilina) v zápase 4. kola Niké ligy medzi AS Trenčín - MŠK Žilina.
Futbalisti Žiliny sa radujú z gólu v zápase 4. kola Niké ligy medzi AS Trenčín - MŠK Žilina.
Adrián Kaprálik (Žilina) a Lukáš Skovajsa (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy.
9 fotografií
Kristián Bari (Žilina) a Dylann Kam (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy.Andrija Kadič (Trenčín), Loic Anthony Bessile (Trenčín) a Aleksandre Narimanidze (Žilina) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy.Marko Roginič (Žilina) a Lukáš Skovajsa (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy.Michal Faško (Žilina) a Richard Križan (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy. Andrija Katič (Trenčín) v zápase 4. kola Niké ligy medzi AS Trenčín - MŠK Žilina.

Podobne pochodil aj Faško, ktorý v 18. minúte neskóroval z priameho kopu. V prvom polčase však boli napokon strelecky aktívnejší domáci, ktorí sa dostali z 16 strelám, z toho trom na bránu.

VIDEO: Pavol Staňo

Skóre otvoril Žilinčan Kaprálik, keď zakončil ofenzívnu spoluprácu s Barim - 0:1. V 39. minúte efektne vyrovnal Hájovský, ktorý sa dostal k odrazenej lopte a brankár Belko nedosiahol na jeho krížnu strelu šestnástkou.

VIDEO: Ricardo Moniz

Trenčania pokračovali v koncentrovanom výkone aj v druhom polčase a naďalej boli ofenzívne aktívnejší. Rozhodujúci moment priniesla 69. minúta.

Výkop brankára Belka zachytil Hájovský, ten pohotovo vysunul Khana, ktorý sa dostal pred žilinského brankára a rozhodol o triumfe domácich.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Kristián Bari (Žilina) a Dylann Kam (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy.
    Kristián Bari (Žilina) a Dylann Kam (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 4. kola Niké ligy.
    Trenčín predviedol skvelú otočku. Prežíva vydarený úvod do sezóny
    dnes 20:516
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Trenčín predviedol skvelú otočku. Prežíva vydarený úvod do sezóny