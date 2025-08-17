ONLINE: AS Trenčín - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
17.08.2025 o 19:00
4. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Rozhodca: Gemzický – Pozor, Vass.
Príjemný dobrý deň z Trenčína, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu štvrtého kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti AS Trenčín privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 19:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Trenčínu patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné tretie miesto so ziskom šiestich bodov. Zverenci trénera Ricarda Moniza v poslednom doterajšom zápase zvíťazili v Košiciach nad FC 1:0 (gól AS Khan).
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 7 bodov. Zverenci Pavla Staňa zvíťazili v poslednom doterajšom ligovom dueli v Michalovciach nad MFK po divokej prestrelke 4:2 (góly MŠK Faško, Bari, Pauschek (vl.), Kaprálik).
Zápas sa teda pod hradom Matúša Čáka začína o 19:00, viesť ho bude rozhodcovská trojica Gemzický – Pozor, Vass. Veríme, že si zápas vychutnáte v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
6
AS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body