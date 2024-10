ONLINE: AS Trenčín - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

Niké liga ponúka vo svojom 12. kole zápas medzi AS Trenčín a FC Spartak Trnava.



AS Trenčín: Trenčania sa po dvoch mesiacoch dočkali víťazstva v lige, keď porazili Skalicu tesne 2:1. Ich tabuľkové postavenie nie je ideálne a stále sú na priečke o udržanie sa v najvyššej súťaži. Patrí im teda 9. miesto so ziskom 11-tich bodov. Gólovo najproduktívnejší je Nigérijčan Chinonso Emeka, ktorý doposiaľ vsietil tri góly.



FC Spartak Trnava: V minulom kole Trnavčania prehrali v tradičnom derby so Slovanom Bratislava 0:1 na vlastnej pôde. Aktuálne sa v tabuľke nachádzajú na 4. pozícii a na konte majú 15 bodov, rovnako má aj Dunajská Streda. V tabuľke strelcov má tri presné zásahy aj záložník Erik Daniel.