Mizéria Prešova sa naďalej prehlbuje. Triumf Trenčína zariadila najnovšia posila

Niké liga - 5. kolo skupiny o udržanie sa
AS Trenčín - FC Tatran Prešov 1:0 (0:0)
Gól: 61. David
Rozhodovali: Glova - Bednár, Hrebeňár, ŽK: Soares - Menich
Diváci: 1095
AS Trenčín: Katič – Hájovský, Pavek, Diouf, Brandis – Goss (79. Adamkovič), Poom, Mikulaj (90. Baždarič) - Soares, David (90.+3 Doesburg), Mathurin (46. Kam)
FC Tatran Prešov: Bajza – Bondarenko, Taraduda, Menich – Kotula (64. Revenco), Medveděv (70. Simon), Begala, Tatolna – Masaryk (70. Barbosa), Souček (64. Bernát), Regáli (77. Wolsztynski)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy nad Tatranom Prešov 1:0.
O jediný gól sobotňajšieho stretnutia sa postarala zimná posila Nigérijčan Cody David, pre ktorého to bol tretí presný zásah v ligovej sezóne.
Trenčania sa víťazstvom priebežne posunuli na čelo skupiny o udržanie sa, Prešov sa prepadol na 12. poslednú priečku o skóre za Skalicu.
Prvý polčas veľa vzruchu nepriniesol. V 17. hosťujúci Medveděv zvnútra šestnástky opečiatkoval žrď a po polhodine hry musel Hájovského ďalekonosný pokus vytesniť nad brvno Bajza.
V úvode druhého dejstva mal stopercentnú príležitosť opäť Medveděv, no do jeho zakončenia v poslednej chvíli vložil nohu Brandis.
Rozhodujúci moment prišiel v 61. minúte, kedy Soares našiel v šestnástke Davida a útočník Trenčína z bezprostrednej blízkosti rozvlnil sieť.
Záver zápasu napriek dobrým príležitostiam na oboch stranách už zmenu skóre nepriniesol. Trenčania si pripísali štvrté víťazstvo v rade, naopak Prešov pocítil chuť výhry v lige naposledy ešte v novembri minulého roka.
Hlasy po zápase
Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: „Som na hráčov veľmi hrdý. Zvíťazili sme vo štvrtom zápase po sebe. Matematicky ešte nie sme zachránení, ale tento zápas sme brali ako finále, takže tieto tri body sú pre nás mimoriadne dôležité. Hráči ukázali kvalitu v kritických momentoch. Opäť sme si však sami skomplikovali situáciu. Pokiaľ by sme pridali druhý gól, zápas by bol rozhodnutý. Súperovi sme v závere nechali príliš veľa priestoru, no podržal nás brankár. Spravili sme obrovský krok v boji o siedme miesto.“
Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Znovu sme videli zápas o jednom góle. Veľmi sme chceli naplniť tú túžbu a získať nejaké body. Nehľadáme výhovorky. Vytvorili sme si svoje príležitosti, ale chýba nám väčší pokoj vo finálnej fáze, či už predfinálnej alebo v zakončení. Bez efektivity však nemôžeme víťaziť.“
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: