Mizéria Prešova sa naďalej prehlbuje. Triumf Trenčína zariadila najnovšia posila

Futbalisti AS Trenčín (Autor: Facebook/AS Trenčín)
Sportnet, TASR|11. apr 2026 o 17:22
Tatran znovu klesol na dno tabuľky.

Niké liga - 5. kolo skupiny o udržanie sa

AS Trenčín - FC Tatran Prešov 1:0 (0:0)

Gól: 61. David

Rozhodovali: Glova - Bednár, Hrebeňár, ŽK: Soares - Menich

Diváci: 1095

AS Trenčín: Katič – Hájovský, Pavek, Diouf, Brandis – Goss (79. Adamkovič), Poom, Mikulaj (90. Baždarič) - Soares, David (90.+3 Doesburg), Mathurin (46. Kam)

FC Tatran Prešov: Bajza – Bondarenko, Taraduda, Menich – Kotula (64. Revenco), Medveděv (70. Simon), Begala, Tatolna – Masaryk (70. Barbosa), Souček (64. Bernát), Regáli (77. Wolsztynski)

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy nad Tatranom Prešov 1:0.

O jediný gól sobotňajšieho stretnutia sa postarala zimná posila Nigérijčan Cody David, pre ktorého to bol tretí presný zásah v ligovej sezóne.

Trenčania sa víťazstvom priebežne posunuli na čelo skupiny o udržanie sa, Prešov sa prepadol na 12. poslednú priečku o skóre za Skalicu.

Prvý polčas veľa vzruchu nepriniesol. V 17. hosťujúci Medveděv zvnútra šestnástky opečiatkoval žrď a po polhodine hry musel Hájovského ďalekonosný pokus vytesniť nad brvno Bajza.

V úvode druhého dejstva mal stopercentnú príležitosť opäť Medveděv, no do jeho zakončenia v poslednej chvíli vložil nohu Brandis.

Rozhodujúci moment prišiel v 61. minúte, kedy Soares našiel v šestnástke Davida a útočník Trenčína z bezprostrednej blízkosti rozvlnil sieť.

Záver zápasu napriek dobrým príležitostiam na oboch stranách už zmenu skóre nepriniesol. Trenčania si pripísali štvrté víťazstvo v rade, naopak Prešov pocítil chuť výhry v lige naposledy ešte v novembri minulého roka.

Hlasy po zápase

Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: „Som na hráčov veľmi hrdý. Zvíťazili sme vo štvrtom zápase po sebe. Matematicky ešte nie sme zachránení, ale tento zápas sme brali ako finále, takže tieto tri body sú pre nás mimoriadne dôležité. Hráči ukázali kvalitu v kritických momentoch. Opäť sme si však sami skomplikovali situáciu. Pokiaľ by sme pridali druhý gól, zápas by bol rozhodnutý. Súperovi sme v závere nechali príliš veľa priestoru, no podržal nás brankár. Spravili sme obrovský krok v boji o siedme miesto.“

Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Znovu sme videli zápas o jednom góle. Veľmi sme chceli naplniť tú túžbu a získať nejaké body. Nehľadáme výhovorky. Vytvorili sme si svoje príležitosti, ale chýba nám väčší pokoj vo finálnej fáze, či už predfinálnej alebo v zakončení. Bez efektivity však nemôžeme víťaziť.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
2
FC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
3
MFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
MFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

