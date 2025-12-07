Prešov natiahol svoju sériu bez prehry. Domácemu Trenčínu nedovolil skórovať

Futbalisti Prešova sa tešia z gólu.
Futbalisti Prešova sa tešia z gólu. (Autor: FC Tatran Prešov/ instagram)
Sportnet, TASR|7. dec 2025 o 17:20
Prešov neprehral už štvrtý zápas za sebou.

Niké liga - 16. kolo

AS Trenčín - Tatran Prešov 0:0

Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Poláček

ŽK: Bagín - Olejník, Šimko, Bondarenko

Trenčín: Katič - Pávek, Križan (81. Bagín), Bessile, Brandis (71. Holúbek) - Yakubu - Hájovský, Bazdaric (81. Adyrbekov) - Kam (52. Mathurin), Doesburg (71. Sabljic), Sani

Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Kotula - Revenco (69. Romling), Begala, Šimko, Krasniqi (56. Sagna), Sipľak - Olejník (87. Ukhan), Masaryk (56. Morim)

Futbalisti AS Trenčín remizovali v nedeľnom zápase 17. kola Niké ligy s Tatranom Prešov 0:0.

 V tabuľke tak zotrvali na desiatom mieste o štyri body pred Skalicou. Siedmy Prešov sa priblížil v boji o skupinu o titul ku šiestym Michalovciam, na ktoré stráca dva body.

Väčšiu ofenzívnu snahu ukázali hostia, ktorí sa dostali aj k najväčšej šanci v zápase.

V 77. minúte dostal nepokrytý striedajúci stredopoliar Helder Morim do šestnástky loptu od Stanislava Olejníka, vyslal strelu na vzdialenejšiu žrď a práve tá zachránila brankára Andriju Katiča.

Na jeho bránu išli celkovo štyri strely, Trenčania preverili brankára Pavla Bajzu dvakrát.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
4
8
5
19:24
20
R
V
R
V
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
17
5
2
10
14:31
17
R
P
P
V
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

