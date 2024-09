Netradične v utorok privíta AS Trenčín na svojom novom trávniku DAC 1904 Dunajská Streda. Trenčania sa tak po azyle v Skalici vracajú do svojho domovského stánku na Štadión Sihoť.



AS Trenčín: Futbalisti AS remizovali v sobotu s Michalovcami 1:1, o vyrovnávajúci gól sa postaral Ibrahim. Doposiaľ vyhrali len jedno stretnutie, trikrát remizovali a dvakrát prehrali. V tabuľke sú na 9. mieste so šiestimi bodmi. Najlepším strelcom je dvojgólový Emmanuel Uchegbu.



DAC 1904 Dunajská Streda: Dunajskostredčania odohrali zaujímavý zápas proti Slovanu Bratislava, v ktorom viedli, ale nakoniec belasým podľahli 1:2. Na konte majú sedem bodov a patrí im 5. priečka. Z piatich odohratých duelov si pripísali dve výhry, jednu remízu a dve prehry. Za DAC sa dvakrát presadil Slovák Matej Trusa.