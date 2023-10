Neuveriteľná chyba rozhodcov v Premier League. Klopp: Šialené rozhodnutia

To sa však nestalo a hlavný arbiter Simon Hooper nariadil pokračovať v hre.

V televíznom prenose navyše chýbali modrá a červená čiara, ktoré situáciu zvyčajne vyhodnocujú.

"Išlo o jasnú chybu a po nej mala prísť intervencia zo strany VAR. Ten však nezasiahol," uviedli predstavitelia PGMOL s tým, že komisia vykoná dodatočné podrobné preskúmanie celej situácie.

"Body za to nedostaneme, takže nám to nepomôže. Nikto neočakáva stopercentne správne rozhodnutia na ihrisku, ale všetci sme si mysleli, že keď príde VAR, môže to uľahčiť situáciu," hneval sa tréner "The Reds" Jürgen Klopp.

"Boli to šialené rozhodnutia a naša prehra prišla po veľmi nespravodlivých verdiktoch."