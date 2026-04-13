Tottenhamu reálne hrozí zostup. Môžem byť pre nich starším bratom i otcom, hovorí tréner

Na snímke hráč Tottenhamu Xavi Simons reaguje po zápase. (Autor: TASR/PA via AP)
SITA|13. apr 2026 o 16:03
Tottenham Hotspur prehral aj pod novým trénerom a hrozí mu zostup z Premier League.

Zostupové starosti anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur sa prehĺbili nedeľňajšou prehrou 0:1 na ihrisku Sunderlandu, bol to prvý zápas pod vedením trénera Roberta de Zerbiho.

"Kohúti" si talianskeho kouča známeho z pôsobenia v Brightone či Marseille najali koncom marca so snahou zachrániť klub v Premier League. Tottenham je účastníkom najvyššej anglickej súťaže od sezóny 1976/1977.

De Zerbi pri premiére nedokázal mužstvo náležite motivovať a Spurs zostávajú "uväznení" na zostupových priečkach. Klub je pod vedením už tretieho trénera v tejto sezóne a od decembra je v Premier League bez víťazstva.

O víťaznom góle rozhodol tesne po hodine hry smolný odraz strely Nordiho Mukieleho od Mickyho van de Vena, ktorý skončil v bránke hostí. Spurs sa snažili vyrovnať, no neúspešne. Tréner De Zerbi priznal, že jeho družstvo trpí krízou sebavedomia.

"Môžem byť pre nich starším bratom, otcom, nepotrebujú len trénera. Futbal im zlepšiť nemusím. Budú hrať lepšie, keď dosiahneme lepšiu úroveň sebavedomia," povedal v rozhovore pre BBC.

Tottenham nedávno ukončil spoluprácu s dočasným koučom Igorom Tudorom. Päť kôl pred koncom súťaže zaostávajú Hotspur o dva body za sedemnástym West Hamom a bojujú o záchranu v súťaži.

Podľa najnovších rebríčkov Deloitte je Tottenham deviaty najbohatší klub na svete, čo ešte viac zdôrazňuje šokujúcu situáciu mužstva v boji o zotrvanie medzi domácou elitou. Navyše, keď klub v minulej sezóne ovládol Európsku ligu.

