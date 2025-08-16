ONLINE: Tottenham Hotspur - Burnley FC dnes, Premier League LIVE (Martin Dúbravka)

LONDÝN. Futbalisti Tottenhamu Hotspur a Burnley FC dnes hrajú zápas 1. kola nového ročníka Premier League 2025/2026.
Zápas hostí londýnsky štadión Tottenham Hotspur Stadium.
V drese hostí sa po prvýkrát predstaví Martin Dúbravka, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období z Newcastlu United.
Anglická Premier League 2025/2026
16.08.2025 o 16:00
1. kolo
Tottenham
3:0
(1:0, 2:0)
66' minúta
Prebiehajúci
Burnley
Prehľad
Góly: 10. Richarlison (Kudus), 60. Richarlison (Kudus), 66. Johnson. Rozhodca: Oliver – Mainwaring, Burt.
Prenos
66
Tottenham právě vstřelil branku!
A je to o tři branky! BRENNAN JOHNSON dostal chytrou přihrávku za obranu a v souboji s brankářem uspěl, když jej šikovně přehodil špičkou.
A je to o tři branky! BRENNAN JOHNSON dostal chytrou přihrávku za obranu a v souboji s brankářem uspěl, když jej šikovně přehodil špičkou.
64
Pedro Porro to zkusil vzít na sebe, ale jeho rána skončila úplně mimo branku.
63
Střídání v týmu Burnley FC:
ze hřiště odchází Josh Laurent, přichází Lesley Ugochukwu.
ze hřiště odchází Josh Laurent, přichází Lesley Ugochukwu.
63
Střídání v týmu Burnley FC:
ze hřiště odchází Hannibal Medžbrí, přichází Jacob Bruun Larsen.
ze hřiště odchází Hannibal Medžbrí, přichází Jacob Bruun Larsen.
63
Z tohoto mráčku nezapršelo, hosté budou střídat.
62
Burnley bude zahrávat standardní situaci na útočné polovině.
60
Tottenham právě vstřelil branku!
Richarlison dává naprosto nádherný gól a Tottenham vede 2:0! Z pravé strany přilétl nadýchaný centr a brazilský útočník jej excelentně trefenými nůžkami poslal za záda Dúbravky.
Richarlison dává naprosto nádherný gól a Tottenham vede 2:0! Z pravé strany přilétl nadýchaný centr a brazilský útočník jej excelentně trefenými nůžkami poslal za záda Dúbravky.
59
Jaidon Anthony dostal míč do vápna, vypálil z poměrně těžké pozice, ale Vicario si jeho pokus pohlídal.
59
Hannibal Medžbrí kličkoval ve vápně Spurs a nakonec byl čistě odstaven.
58
Dúbravka si našel odražený míč a zachytil jej do rukavic.
57
A bude z toho další rohový kop pro Spurs.
56
Spurs drží míč na kopačkách a kombinují kolem vápna soupeře.
54
Centr Kuduse pouze prolétl vápnem, hosté budou odkopávat od branky.
53
Pár vteřin nato se Richarlison dostal k odraženému míči, ale nedokázal prostřelit brankáře z malého vápna!
52
Richarlison dostal nahrávku do vápna, ale trefil pouze clonícího obránce Burnley.
51
Centr Kuduse našel hlavu van de Vena, ale ten přestřelil branku. Nutno však dodat, že ze složité pozice.
50
Tak nakonec z toho bude rohový kop pro Spurs.
49
Domácí dostali míč do vápna, ale tak dlouho si přihrávali, až nakonec prováhali možné zakončení.
48
Tottenham rozběhl rychlou akci po křídle, ale finální přihrávka z levé strany povedená nebyla.
46
Začal druhý poločas.
Off the mark for 2025/26! ????
Druhá půle začne za pár okamžiků, zůstaňte s námi, přeji příjemný sportovní zážitek.
První poločas nám nabídl pouze jednu branku. O tu se postaral na začátku zápasu Richarlison. Od té doby byla hra poměrně vyrovnaná, ani jeden z týmů nikterak ofenzivně nevyčníval.
45+1
První poločas skončil.
45+1
Zakončení jednomu z hostujících hráčů příliš nevyšlo, míč končí v rukavicích brankáře.
45
Hosté jsou v závěru první půle poměrně aktivnějším týmem.
45
Hosté jsou v závěru první půle poměrně aktivnějším týmem.
43
Centrovaný míč nepřinesl zakončení, hosté ale nadále zůstávají na míči.
42
Vicario nyní hodně nejistě vyrazil střelu Laurenta. Bude z toho roh pro Burnley.
40
Nedovoleně zastavený Hannibal, Burnley bude rozehrávat.
39
Dlouhý aut do vápna Burnley nebezpečí nepřinesl, ba naopak, hosté se ženou do brejku.
38
Obrana Burnley odvrátila míč do zámezí, autové vhazování pro Spurs.
37
Také Tottenham si zahraje s míčem na polovině svého soupeře.
35
Walker vyslal do vápna Spurs prudký míč, ale obrana domácích jej odvrátila.
34
Burnley je opět na útočné polovině s míčem.
33
Hannibal Medžbrí to vzal na sebe, ale branku netrefil, Vicario bude odkopávat.
32
Burnley bude zahrávat standardní situaci z hranice velkého vápna.
30
Josh Laurent zakončoval technickým pokusem zpoza vápna, ale míč se mezi tři tyče nevešel.
29
Centr od rohového praporku nepřinesl nebezpečí, následný centr už ano, ale Vicario lehce zachytil.
26
Lyle Foster se hnal do rychlé akce, ale byl mu odpískán útočný faul.
26
Nepřesnosti domácích darovaly míč soupeři, který bude vhazovat.
25
Spurs hrají s míčem na útočné polovině, zatím ale pouze v místech, odkud se zakončit nedá.
23
Josh Laurent se sice dostal ke střele, ale o gólový pokus se rozhodně nejednalo.
21
Kudus centroval z pravé strany do vápna, ale Bergvallovi byl odpískán útočný faul.
20
Guglielmo Vicario zachytil míč před nabíhajícím si útočníkem soupeře. Spurs se tak po krátké odmlce znovu vrátí na míč.
19
Domácí stále hrají s míčem na kopačkách.
17
Tottenham drží míč na kopačkách a vyčkává, zdali se v obraně soupeře neotevře okénko, kudy by se dalo proskočit do šance.
15
Quilindschy Hartman nacentroval, míč se odrazil na hranici šestnáctky, odkud pálil Sonne, ale rána druhého jmenovaného byla extrémně nepřesná.
14
Centrovaný míč byl sražený do zámezí, Burnley bude rovněž zahrávat rohový kop.
12
Richarlison si naskakoval na nadýchaný centr, ale nezakončil příliš povedenně. Odkop od branky.
10
Tottenham posílá do vedení Richarlison! ???? ???????? Asistencí se blýskla nová posila Mohammed Kudus! ???? #TOTBUR – 1:0
10
Tottenham právě vstřelil branku!
Domácí otevírají skóre dnešního zápasu! RICHARLISON si udělal prostor ve vápně a po centru z pravé strany vypálil. Trefil to solidně, tady nemohl dělat Dúbravka nic.
Domácí otevírají skóre dnešního zápasu! RICHARLISON si udělal prostor ve vápně a po centru z pravé strany vypálil. Trefil to solidně, tady nemohl dělat Dúbravka nic.
8
Johnson centroval z levého křídle, ale příliš mu to nesedlo, odkop od branky.
6
Quilindschy Hartman se dostal ke střele z hranice šestnáctky, ale vůbec mu to nesedlo, odkop.
5
Centr na přední tyčku nepřinesl nebezpečí pro branku Burnley.
4
Dúbravkovi trvalo rozehrání až příliš dlouho, což sudí nemohl nechat být, roh pro Tottenham.
4
Dúbravka si vyběhl a zachytil centrovaný míč do rukavic.
2
Hosté se ubránili na výbornou a také oni si zahrají s míčem.
1
Lucas Bergvall dostal míč na malé vápno, ale z bezprostřední blízkosti Dúbravku nepropálil. Bude z toho roh.
1
Hned z kraje zápasu domácí zahrozili. Z levé strany přilétl do vápna zajímavý centr, ale nikdo se k zakončení nedostal.
1
Utkání právě začalo.
Úvodní sestavy:
Tottenham Hotspur: Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Spence – Gray, Bergvall – Kudus, P. Sarr, Johnson – Richarlison.
Náhradníci: Kinský – Bentancur, Danso, Davies, Odobert, Palhinha, Solanke, Tel, Vušković.
Trenér: Thomas Frank
Burnley FC: Dúbravka – Sonne, Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Medžbrí, Cullen (C), Laurent, Anthony – Foster.
Náhradníci: Weiß – Bruun Larsen, Edwards, Flemming, Pires, A. Ramsey, Tchaouna, Ugochukwu, Worrall.
Trenér: Scott Parker
Rozhodčí: Oliver – Mainwaring, Burt.
Burnley odehrálo pět přátelských utkání a nutno říct, že mohlo své fanoušky dostat do mírných rozpaků před začátkem sezóny. Vyhrálo totiž pouze proti Huddersfieldu. Poslední dvě hraná utkání navíc nedalo ani gól. Uvidíme, jak se navrátilec do Premier League popasuje s vítězem Evropské ligy.
Spurs v přátelských zápasech nikterak neoslnili, byť porazili 1:0 Arsenal. Zároveň ale také dostali čtyřku od Bayernu. Test pro Tottenham nastal ve středu, kdy se svěřenci kouče Franka postavili PSG v Superpoháru. Tottenham vedl 2:0 až do 85. minuty, poté ale PSG zavelelo k obratu, vyrovnalo a následně ovládlo i penaltový rozstřel.
Dobré odpoledne, vítám vás u online přenosu z fotbalové Premier League. Na programu je duel prvního kola, ve kterém změří síly Tottenham Hotspur a Burnley FC. Zápasem, jehož začátek je naplánován na 16:00, vás provede Radim Sochor.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.