Ľudia boli zmätení, potom sa zabávali. Dúbravka sa zapísal do histórie

BRATISLAVA. Na svoju premiéru v drese Burnley nebude spomínať s úsmevom.
Martin Dúbravka si odkrútil debut medzi troma žrďami nováčika v Premier League v prvom ligovom kole na pôde Tottenham Hotspur.
Jeho Burnley prehralo rozdielom triedy (0:3). Pri prvých dvoch presných zásahoch Brazílčana Richarlisona bol slovenský gólman bezmocný.
Najmä druhý gól útočníka londýnskeho klubu sa dá označiť ako výstavný. Richarlison sa zavesil do vzduchu a nožničkami prekonal Dúbravku.
„Mohammed Kudus sa prešmykol po pravej strane a poslal center na Brazílčana, ktorého akrobatický volej nedal Dúbravkovi najmenšiu šancu," opísal moment The Athletic.
Prehra nebola prekvapením
Burnley stanovilo vo vlaňajšej sezóne Championship (druhá najvyššia anglická súťaž, pozn. red) defenzívny rekord s len šestnástimi inkasovanými gólmi.
„Aj po posilnení skúsenosťami s najvyššou súťažou v podobe Kylea Walkera a Martina Dúbravku nebolo prekvapením, že Burnley začalo ročník porážkou," napísal po dueli novinár Ed Aarons pre The Guardian.
Okrem troch inkasovaných gólov vychytal Dúbravka tri strely súpera a podarilo sa mu niečo doposiaľ nevídané.
„Richarlison našiel formu, zatiaľ čo sa Dúbravka zapísal do nechcenej histórie," opisuje The Athletic. Slovenský brankár totiž v úvode stretnutia porušil nové pravidlo.
Ľudia zostali zmätení
Keď držal loptu v moci, len zúfalo hľadal spoluhráča, ktorý by sa mu uvoľnil. Nestalo sa a hlavný rozhodca Michael Oliver nariadil rohový kop pre Tottenham.
„Všetci na štadióne boli mierne zmätení," opísal situáciu The Athletic. Dúbravka totiž držal loptu v náručí viac ako osem sekúnd.
Ide o nové pravidlo, ktoré bolo zavedené do platnosti od tejto sezóny. Rozhodcovia majú brankárom odpočítavať, kým loptu nevypustia z moci.
Ak porušia toto pravidlo, súper má k dispozícii výhodu rohového kopu.
Fanúšikovia sa posmievali
„Po zvyšok zápasu sa fanúšikovia Spurs s veľkým potešením posmievali Dúbravkovi vždy, keď mal loptu v rukách. Arbiter Oliver zdvihol ruku do vzduchu a odpočítaval od ôsmich, aby brankárovi naznačil, koľko času mu ešte zostáva," píše The Athletic.
Toto pravidlo malo premiéru na nedávnych MS klubov FIFA 2025. Šéf rozhodcov FIFA Pieluigi Collina si ho po turnaji pochvaľoval.
„Bolo to veľmi úspešné, tempo zápasu sa zlepšilo. Nestrácali sme čas tým, že by brankári držali loptu v rukách veľmi dlho. Cieľom nebolo nariadiť súperovi rohové kopy, ale zabrániť ignorovaniu pravidla ôsmich sekúnd."