Škriniar opäť vyhral, jeho konkurent nedohral. Zápas v Poľsku rozhodol Slovák

Reprezentačný kapitán Milan Škriniar vyhral s Parížom St. Germain titul i pohár, no futbalový život si tam v poslednom období neužíval. Pretože nehrával.

BRATISLAVA. Francúzske noviny ho nazvali persona non grata. Teda niekto, kto už v klube nie je vítaný.

Rozhodol sa pre Fenerbahce

Tréner Luisa Enrique síce o ňom rozprával vždy len v dobrom, no do zostavy ho zaraďoval iba sporadicky. A nakoniec vôbec. Slovák vraj nezapadal do jeho herného štýlu.

„Musím priznať, nie som spokojný s mojou situáciou,“ priznal ešte v októbri minulého roka Škriniar.