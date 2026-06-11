Japonský reprezentant mieri do Bundesligy. Získal ho zdolaný finalista Európskej ligy

Na archívnej snímke z 18. novembra 2025 futbalista Bolívie Diego Medina (vľavo) a hráč Japonska Keisuke Goto bojujú o loptu v prípravnom dueli Japonsko - Bolívia v Tokiu.
Na archívnej snímke z 18. novembra 2025 futbalista Bolívie Diego Medina (vľavo) a hráč Japonska Keisuke Goto bojujú o loptu v prípravnom dueli Japonsko - Bolívia v Tokiu. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. jún 2026 o 17:40
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Odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v Saint-Truiden.

Japonský futbalový reprezentant Keisuke Goto sa stal novou posilou nemeckého bundesligového SC Freiburg.

Zdolaný finalista Európskej ligy UEFA získal 21-ročného útočníka z belgického Anderlechtu. Kluby podrobnosti o prestupe ani o novej zmluve nezverejnili.

Goto odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v Saint-Truiden, kde v 28 zápasoch tamojšej najvyššej súťaže strelil 10 gólov a na ďalších päť prihral.

„Sme nadšení, že sme získali Keisukeho. Je to zaujímavý hráč s množstvom sľubných vlastností. Jeho nebojácny štýl prinesie do nášho tímu niečo nové,“ opísal novú posilu člen predstavenstva SC Freiburg Jochen Saier.

Goto je súčasťou kádra japonskej reprezentácie na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Informovala o tom agentúra AP.

Bundesliga

    Na archívnej snímke z 18. novembra 2025 futbalista Bolívie Diego Medina (vľavo) a hráč Japonska Keisuke Goto bojujú o loptu v prípravnom dueli Japonsko - Bolívia v Tokiu.
    Na archívnej snímke z 18. novembra 2025 futbalista Bolívie Diego Medina (vľavo) a hráč Japonska Keisuke Goto bojujú o loptu v prípravnom dueli Japonsko - Bolívia v Tokiu.
    Japonský reprezentant mieri do Bundesligy. Získal ho zdolaný finalista Európskej ligy
    dnes 17:40
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