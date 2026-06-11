Japonský reprezentant mieri do Bundesligy. Získal ho zdolaný finalista Európskej ligy

Japonský futbalový reprezentant Keisuke Goto sa stal novou posilou nemeckého bundesligového SC Freiburg.
Zdolaný finalista Európskej ligy UEFA získal 21-ročného útočníka z belgického Anderlechtu. Kluby podrobnosti o prestupe ani o novej zmluve nezverejnili.
Goto odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v Saint-Truiden, kde v 28 zápasoch tamojšej najvyššej súťaže strelil 10 gólov a na ďalších päť prihral.
„Sme nadšení, že sme získali Keisukeho. Je to zaujímavý hráč s množstvom sľubných vlastností. Jeho nebojácny štýl prinesie do nášho tímu niečo nové,“ opísal novú posilu člen predstavenstva SC Freiburg Jochen Saier.
Goto je súčasťou kádra japonskej reprezentácie na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Informovala o tom agentúra AP.