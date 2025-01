Martin Škrtel: V Turecku bude Škriniar pod obrovským tlakom, ale dokáže, že sa Enrique mýlil

Na štvormesačnom hosťovaní sa dohodol so slávnym klubom Fenerbahce Istanbul, kde tri sezóny pôsobil aj MARTIN ŠKRTEL (40).

V Paríž St. Germain nehrával, ocitol sa mimo zostavy trénera Luisa Enriqueho. Hovorilo sa, že slovenský reprezentačný stopér sa môže vrátiť do Talianska alebo prestúpi do Anglicka. Nakoniec bude Milan Škriniar hrávať v tureckej SuperLig.

Milan Škriniar má 29 rokov, dobrý futbalový vek. Hoci sa hovorilo o ponukách z Anglicka či Talianska, nakoniec bude hrávať vo Fenerbahce Istanbul. Bol to správny krok?

Keď sa tak rozhodol, zrejme si vybral najlepšiu možnú voľbu pre seba a svoju rodinu. Rozhodne by som to nevnímal ako krok späť, alebo chybnú voľbu. Ten, kto sleduje tureckú ligu, vie, že jej kvalita išla výrazne dopredu.

Kapitán slovenskej reprezentácie v Paríži nehrával, no teraz by mal byť stabilným členom základnej zostavy. Podarí sa mu hneď naskočiť do zápasového rytmu?

V kariére futbalistu sú okamihy, keď sa ocitnete mimo mužstva. Napríklad pre nezhody s trénerom. Hráč preto musí počítať aj s takýmito situáciami a musí byť vždy pripravený.