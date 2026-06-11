    Štedré gesto od nemeckých reprezentantov. Fanúšikom preplatia drahé cestovné

    Na archívnej snímke z 13. októbra 2025 nemecký futbalista Nick Woltemade (vľavo).
    Na archívnej snímke z 13. októbra 2025 nemecký futbalista Nick Woltemade (vľavo). (Autor: TASR/AP)
    SITA|11. jún 2026 o 17:18
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    Vlak z New Yorku do New Jersey stojí takmer 100 dolárov.

    Nemeckí futbaloví reprezentanti zaplatia 600 fanúšikom z tejto krajiny za cestu autobusom na posledný zápas skupinovej časti majstrovstiev sveta, ktoré Nemci absolvujú 25. júna proti ekvádorskému výberu na štadióne MetLife.

    Kritizované vysoké cestovné náklady teda riešiť nemusia, do arény v New Jersey sa dostanú zadarmo z centra New Yorku.

    Bežný lístok na vlak stojí necelých 13 dolárov, no počas svetového šampionátu cena "vystrelila" až na 98 dolárov.

    Priaznivcov uvedená správu môže mimoriadne potešiť, najmä keď nedávno úrady avizovali sumu za uvedený vlak až 150 dolárov.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Ceny cestovných lístkov na kyvadlovú dopravou, ktoré pôvodne stáli 80 dolárov, medzičasom klesli na 20 dolárov. Ceny zvyšovali miestne samosprávy, keďže FIFA odmietla dotovať výdavky na dopravu fanúšikov.

    "Vzhľadom na vysoké náklady na cestovanie autobusom a vlakom v New Yorku počas majstrovstiev sveta zorganizujú nemeckí reprezentanti bezplatnú dopravu na posledný zápas skupinovej časti pre 600 fanúšikov," uviedol Nemecký futbalový zväz (DFB).

    "Kapitán Joshua Kimmich a jeho spoluhráči hradia náklady na autobusy, ktoré odvezú fanúšikov z New Yorku do arény v New Jersey na zápas proti Ekvádoru," uvádza sa vo vyhlásení jedného zo spolufavoritov na zisk titulu svetového šampióna.

    Na majstrovstvách sveta v Rusku a Katare bola pre fanúšikov k dispozícii bezplatná doprava na duely a do fanúšikovských zón.

    Američania sa v dohode o organizácii MS ešte z roku 2018 zaviazali ponúknuť rovnakú výhodu, ale neskôr sa rozhodli, že si priaznivci budú platiť cestovné. A to pred MS dočasne výrazne stúplo.

    Tabuľka: Skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na archívnej snímke z 13. októbra 2025 nemecký futbalista Nick Woltemade (vľavo).
    Na archívnej snímke z 13. októbra 2025 nemecký futbalista Nick Woltemade (vľavo).
    Štedré gesto od nemeckých reprezentantov. Fanúšikom preplatia drahé cestovné
    dnes 17:18
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