    Škótsky problém pred úvodom MS. Najlepšieho hráča trápia žalúdočné ťažkosti

    Scott McTominay.
    Scott McTominay. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 18:30
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    Trénerovi Clarkovi nebol v Charlotte k dispozícii ani obranca McKenna.

    Scott McTominay vynechal štvrtkový tréning škótskej futbalovej reprezentácie na úvodný zápas MS proti Haiti. Stredopoliar SSC Neapol má žalúdočné problémy.

    Trénerovi Steveovi Clarkovi nebol v Charlotte k dispozícii ani obranca Scott McKenna z Dinama Záhreb, ktorý utŕžil kopanec.

    Obaja by však mali byť pripravení na sobotňajší duel, informovala agentúra DPA. Škóti si chcú víťazstvom pripraviť dobrú východiskovú pozíciu na postup z C skupiny, v ktorej ich čakajú ešte ťažkí súperi Maroko a Brazília.

    Program Škótska na MS vo futbale 2026

    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Maročania boli na MS 2022 v Katare v semifinále, Brazílčania sú päťnásobní majstri sveta.

    Tabuľka: Skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    JB 30 Guadalajara - Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara 10. júna 2026. FOTO TASR/AP People gather near the stage at a FIFA World Cup fan festival in Guadalajara, Mexico, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - šport - futbal - MS26 - Mexiko - otvorenie - fanúšikovia - zóna
    JB 30 Guadalajara - Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara 10. júna 2026. FOTO TASR/AP People gather near the stage at a FIFA World Cup fan festival in Guadalajara, Mexico, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - šport - futbal - MS26 - Mexiko - otvorenie - fanúšikovia - zóna
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