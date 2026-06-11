Škótsky problém pred úvodom MS. Najlepšieho hráča trápia žalúdočné ťažkosti

Scott McTominay vynechal štvrtkový tréning škótskej futbalovej reprezentácie na úvodný zápas MS proti Haiti. Stredopoliar SSC Neapol má žalúdočné problémy.
Trénerovi Steveovi Clarkovi nebol v Charlotte k dispozícii ani obranca Scott McKenna z Dinama Záhreb, ktorý utŕžil kopanec.
Obaja by však mali byť pripravení na sobotňajší duel, informovala agentúra DPA. Škóti si chcú víťazstvom pripraviť dobrú východiskovú pozíciu na postup z C skupiny, v ktorej ich čakajú ešte ťažkí súperi Maroko a Brazília.
Program Škótska na MS vo futbale 2026
Maročania boli na MS 2022 v Katare v semifinále, Brazílčania sú päťnásobní majstri sveta.
Tabuľka: Skupina C
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body