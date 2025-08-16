Obrovská smola Suslova. Počas tréningu sa zranil, mimo bude niekoľko mesiacov

Tomáš Suslov.
Tomáš Suslov. (Autor: Matej Sagan / Sportnet )
Sportnet|16. aug 2025 o 15:10
Slovenský reprezentant si pretrhol predný skrížený väz v kolene.

VERONA. Taliansky klub Hellas Verona sa bude musieť zaobísť bez slovenského reprezentanta Tomáša Suslova približne šesť mesiacov po tom, čo si roztrhol predný skrížený väz v kolene.

Klub vo vyhlásení potvrdil, že zranenie utrpel počas včerajšieho tréningu.

Diagnostikovali mu poranenie ľavého kolena, ktorá spôsobila pretrhnutie predného skríženého väzu.

Suslov sa v najbližších dňoch podrobí operácii, po ktorej bude možné presnejšie určiť dĺžku rekonvalescencie. Pri tomto type zranenia sa však obvykle počíta s približne polročnou absenciou.

V posledných dvoch sezónach patril Suslov k stabilným hráčom v strede poľa, kde zaznamenal štyri góly a šesť asistencií.

Do klubu prišiel najskôr v roku 2023 na hosťovanie z FC Groningen, o rok neskôr ho klub kúpil natrvalo za 1 milión eur.

Suslov má na konte 38 štartov za slovenskú reprezentáciu, v ktorých strelil štyri góly.

