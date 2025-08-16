Obrovská smola Suslova. Počas tréningu sa zranil, mimo bude niekoľko mesiacov

VERONA. Taliansky klub Hellas Verona sa bude musieť zaobísť bez slovenského reprezentanta Tomáša Suslova približne šesť mesiacov po tom, čo si roztrhol predný skrížený väz v kolene.
Klub vo vyhlásení potvrdil, že zranenie utrpel počas včerajšieho tréningu.
Diagnostikovali mu poranenie ľavého kolena, ktorá spôsobila pretrhnutie predného skríženého väzu.
Suslov sa v najbližších dňoch podrobí operácii, po ktorej bude možné presnejšie určiť dĺžku rekonvalescencie. Pri tomto type zranenia sa však obvykle počíta s približne polročnou absenciou.
V posledných dvoch sezónach patril Suslov k stabilným hráčom v strede poľa, kde zaznamenal štyri góly a šesť asistencií.
Do klubu prišiel najskôr v roku 2023 na hosťovanie z FC Groningen, o rok neskôr ho klub kúpil natrvalo za 1 milión eur.
Suslov má na konte 38 štartov za slovenskú reprezentáciu, v ktorých strelil štyri góly.