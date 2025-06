Hral detský futbal, v Taliansku dospel. Calzona ho dal do laty: Išiel som po ňom rok

„Veľmi chcel ísť,” pokračoval Duda. „Vravel som mu, že aj jemu to môže pomôcť. Je to hráč, ktorý hrá ťažkú ligu. Všetky oči budú na ňom. Bude pod tlakom, ale s tým nebude mať problém,” zakončil.

Mal problémy s disciplínou. Do laty ho dal až Francesco Calzona. „Rok som po ňom išiel. Bol som na neho veľmi tvrdý. Aj on pochopil, že to bolo pre jeho dobro,” povedal Talian v novembri minulého roka.

Od spomínaného zápasu so Švédskom nastúpil Suslov do všetkých zápasov v klubových farbách vo Verone (okrem štyroch, ktoré vynechal pre zranenie, pozn. red.).

Suslov: Nedávam sa do pozície lídra

Doposiaľ toho v kariére za reprezentáciu do 21 rokov veľa neodohral. Je však isté, že sa na neho bude spoliehať celý tím.

„Verím, že to nepojme tak, že sa ide ukázať. Ale tak, že bude ten, kto musí vziať zodpovednosť na seba,” zakončil Zeman.

Suslov však o líderstve nechce vravieť.

„Nedávam sa do tejto pozície. Snažím sa hrať najlepší futbal, aký viem. Keď sa mi to podarí, som presvedčený, že tým lídrom budem. Chcem, aby to bolo na naturálnej báze, nie, aby som sa do tej funkcie staval sám,” poznamenal reprezentant.