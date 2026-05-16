ONLINE: Chelsea FC - Manchester City dnes, finále FA Cupu LIVE

Futbalisti Chelsea FC a Manchestru City hrajú dnes finálový zápas o anglický FA Cup. Stretnutie hostí najväčší štadión vo Veľkej Británii, londýnsky Wembley.
ONLINE PRENOS: Chelsea FC - Manchester City (futbal, finále, FA Cup, naživo, sobota, výsledky)
FA Cup Finále 2025/2026
16.05.2026 o 16:00
Chelsea
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní finálového zápasu anglického FA Cup. Vo finále sa predstaví londýnska Chelsea FC a Manchester City.
Chelsea FC
The Blues prežívajú veľmi zlú sezónu. Aktuálne im patrí v Premier league až 9. pozícia so ziskom 49 bodov a pozitívnym skóre 55:49. Chelsea hrozí, že nebude hrať v pohárovej Európe. Je však veľmi pravdepodobne, že sa im miestenka aspoň do Európskej ligy podarí získať. Istotu budú mať ak dnes zvíťazia. Budú to mať však proti rozbehnutému súperovi mimoriadne náročné.
Manchester City
Zverenci Pepa Guardiolu majú na svojom konte jednu trofej. Dokázali získať anglický ligový pohár, keď vo finále zdolali londýnsky Arsenal po výbornom výkone 2:0. Stále sú v hre aj o majstrovský titul. Citizens však v posledných dvoch zápasoch potrebujú získať šesť bodov a Arsenal by musel v zápasoch proti Burnley a Crystal Palace zaváhať. Uvidíme to ako napokon dopadne.
