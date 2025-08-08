Rokoval Rigo v Anglicku o prestupe? Už sa tomu iba smejeme reagoval tréner Hapal

OSTRAVA. Futbalisti Baníka Ostrava vyhrali v prvom zápase tretieho predkola Konferenčnej ligy nad Austriou Viedeň doma 4:3.
Rozhodujúci gól sa zrodil po slovenskej spolupráci. Tomáš Rigo poslal z priameho kopu loptu pred bránku, kde si na ňu vyskočil jeho krajan Erik Prekop a presnou hlavičkou skóroval.
VIDEO: Erik Prekop strieľa gól po centri Tomáša Riga
O Rigovi sa po zápase hovorilo nielen v súvislosti s jeho výkonom proti rakúskemu tímu, ale aj pre potenciálny prestup. O slovenského stredopoliara prejavil záujem druholigový anglický klub Stoke City, ktorý nedávno angažoval iného Slováka - Róberta Boženíka.
Podľa britských médií ponúkli Angličania Baníku tri za Riga tri milióny eur. Niektoré médiá v Česku i na Ostrovoch uviedli, že slovenský reprezentant bol o svojom prestupe v Anglicku osobne rokovať.
Tréner Baníka Ostrava Pavel Hapal tieto správy dementoval.
„Už sa na tom iba smejeme. Pred prípravou na zápas sme spolu prehodili zopár slov. Vravel (Rigo), že si potreboval pred zápasom odpočinúť a zdriemnuť, pretože let bol náročný,“ podotkol Hapal s nádychom irónie.
„Dnešná doba je taká, že vám možno umelá inteligencia vytvorí hocijaké veci vrátane fotiek a článkov...“ krútil hlavou tréner Ostravy.
Tomáš Rigo zaujal svojimi výkonmi predstaviteľov viacerých klubov - špekuluje sa o tureckom Rizespore, Galatasarayi a Trabzonspore a údajne sa o neho zaujíma aj Ajax, PSV Eindhoven, Twente, Stuttgart či Sevilla.