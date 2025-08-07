VIDEO: Slovák Prekop skóroval a rozhodol sedemgólový zápas proti Austrii

Erik Prekop.
Erik Prekop. (Autor: TASR)
TASR|7. aug 2025 o 20:16
Nemčík odohral za domácich celý zápas.

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Erik Prekop rozhodol svojím gólom o víťazstve Baníka Ostrava nad Austriou Viedeň 4:3 v prvom stretnutí 3. predkola Konferenčnej ligy.

Dvadsaťsedemročný útočník sa presadil v 82. minúte za stavu 3:3 prudkou hlavičkou po centri krajana Tomáša Riga.

Prekop už v prvom polčase prihral na úvodný gól českého tímu, keď hlavičkou priťukol loptu spoluhráčovi Michalovi Kohútovi, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1.

Slovenský útočník potvrdil gólovú formu, skóroval aj pred týždňom v odvete 2. predkola EL na pôde Legie Varšava, jeho presný zásah vtedy neodvrátil prehru Baníka 1:2.

Za Ostravu odohral vo štvrtok celý zápas, rovnako ako Rigo i ďalší slovenský legionár - brankár Dominik Holec. Matúš Rusnák nastúpil v 86. minúte.

Futbalisti Rosenborgu Trondheim so slovenským obrancom Tomášom Nemčíkom remizovali v prvom stretnutí 3. predkola Konferenčnej ligy so švédskym Hammarby IF 0:0.

Nemčík odohral za domácich na stopérskom poste celý zápas. Odveta je na programe o týždeň.

Konferenčná liga - 3. predkolo - prvé zápasy:

Araz-Naxcivan PFK - Omonia Nikózia 0:4 (0:2)

Aris Limassol - AEK Atény 2:2 (2:2)

Kauno Žalgiris - Arda Kardžali 0:1 (0:0)

Milsami Orhei - AC Virtus 3:2 (1:0)

Rosenborg Trondheim - Hammarby IF 0:0

/T. Nemčík (Rosenborg) odohral celý zápas/

Ostrava - Austria Viedeň 4:3 (2:1)

/D. Holec, T. Rigo celé stretnutie, E. Prekop dal v 82. min gól a hral celý zápas, M. Rusnák od 86. min, V. Budinský (všetci Ostrava) na lavičke/

Konferenčná liga

