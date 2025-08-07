VIDEO: Slovák Prekop skóroval a rozhodol sedemgólový zápas proti Austrii

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Erik Prekop rozhodol svojím gólom o víťazstve Baníka Ostrava nad Austriou Viedeň 4:3 v prvom stretnutí 3. predkola Konferenčnej ligy.
Dvadsaťsedemročný útočník sa presadil v 82. minúte za stavu 3:3 prudkou hlavičkou po centri krajana Tomáša Riga.
VIDEO: Erik Prekop rozhodol o víťazstve Baník Ostrava
Prekop už v prvom polčase prihral na úvodný gól českého tímu, keď hlavičkou priťukol loptu spoluhráčovi Michalovi Kohútovi, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1.
Slovenský útočník potvrdil gólovú formu, skóroval aj pred týždňom v odvete 2. predkola EL na pôde Legie Varšava, jeho presný zásah vtedy neodvrátil prehru Baníka 1:2.
Za Ostravu odohral vo štvrtok celý zápas, rovnako ako Rigo i ďalší slovenský legionár - brankár Dominik Holec. Matúš Rusnák nastúpil v 86. minúte.
Futbalisti Rosenborgu Trondheim so slovenským obrancom Tomášom Nemčíkom remizovali v prvom stretnutí 3. predkola Konferenčnej ligy so švédskym Hammarby IF 0:0.
Nemčík odohral za domácich na stopérskom poste celý zápas. Odveta je na programe o týždeň.
Konferenčná liga - 3. predkolo - prvé zápasy:
Araz-Naxcivan PFK - Omonia Nikózia 0:4 (0:2)
Aris Limassol - AEK Atény 2:2 (2:2)
Kauno Žalgiris - Arda Kardžali 0:1 (0:0)
Milsami Orhei - AC Virtus 3:2 (1:0)
Rosenborg Trondheim - Hammarby IF 0:0
/T. Nemčík (Rosenborg) odohral celý zápas/
Ostrava - Austria Viedeň 4:3 (2:1)
/D. Holec, T. Rigo celé stretnutie, E. Prekop dal v 82. min gól a hral celý zápas, M. Rusnák od 86. min, V. Budinský (všetci Ostrava) na lavičke/