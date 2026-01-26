Tím z východu získal výraznú posilu do obrany. Cieľom je boj o prvé miesto a postup, hovorí

Na čele TIPOS 3. ligy skupiny Východ figurujú FK Spišská Nová Ves a FK Humenné. Tabuľku vedú Spišiaci, no iba vďaka lepšiemu skóre pred Zemplínčanmi.
Ich vzájomný duel v Humennom sa skončil remízou 3:3. Obe mužstvá sa netaja ambíciou postúpiť v budúcej sezóne o súťaž vyššie.
Tomuto cieľu je podriadená aj zimná príprava, počas ktorej sa kluby zameriavajú na posilnenie kádra. Jednou z prvých zimných akvizícií Humenného je skúsený obranca TOMÁŠ ILINJO.
Futbalovo vyrastal v Michalovciach, kde pôsobil aj v rezervnom tíme. Počas kariéry obliekal dres Vyšného Opátskeho, Lokomotívy Košice a Slavoj Trebišov, pričom všetky tieto kluby účinkovali v druhej alebo tretej lige.
Od roku 2024 hrával 29-ročný stopér v Snine, kde bol aj kapitánom mužstva.
Čo rozhodlo o vašom prestupe do Humenného?
Myslím si, že rozhodujúci bol samotný záujem zo strany Humenného. Dôležité boli aj ciele klubu a podmienky, na ktorých sme sa dohodli s pánom Peťom Holotom.
Významnú rolu zohrala aj logistika, keďže cestovanie na tréningy a zápasy je v porovnaní so Sninou o viac ako polovicu kratšie.
Ako vás prijali v novom pôsobisku?
V kabíne ma privítali úplne v pohode. Väčšinu chalanov som už poznal, zhruba 80 percent mužstva, takže s adaptáciou nebol žiadny problém.
Čo očakávate od svojho pôsobenia v Humennom?
Očakáva sa najmä zvýšenie konkurencie v obrane, aby mal tréner viac možností pri skladaní zostavy, či už v prípade zranení, kartových trestov alebo iných situácií.
Ja osobne by som chcel odohrávať čo najviac zápasov a pomôcť mužstvu k víťazstvám. Spoločným cieľom je boj o prvé miesto a postup.
Prestup sme dôkladne zvažovali aj s manželkou, najmä preto, že v novembri sa nám narodil syn. Zhodli sme sa, že Humenné je pre našu rodinu najlepšia voľba.
Druhá liga je už plne profesionálna súťaž. V prípade postupu by ste chceli pokračovať v profesionálnej kariére?
To budem riešiť až vtedy, keď to bude aktuálne. Čoskoro budem mať 30 rokov, takže živiť sa výlučne futbalom už pre mňa nie je hlavnou prioritou.
V prvom rade sa chcem sústrediť na to, aby som klubu pomohol čo najviac a aby boli spokojné obe strany.
Zároveň musím zvládať aj svoje zamestnanie. O pol roka si potom sadneme a uvidíme, ako sa situácia vyvinie.