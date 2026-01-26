Tím z východu získal výraznú posilu do obrany. Cieľom je boj o prvé miesto a postup, hovorí

Futbalista Tomáš Ilinjo.
Futbalista Tomáš Ilinjo. (Autor: archív TI)
Peter Cingel|26. jan 2026 o 09:00
ShareTweet0

Významnú rolu zohrala aj logistika, hovorí nová posila tímu.

Na čele TIPOS 3. ligy skupiny Východ figurujú FK Spišská Nová Ves a FK Humenné. Tabuľku vedú Spišiaci, no iba vďaka lepšiemu skóre pred Zemplínčanmi.

Ich vzájomný duel v Humennom sa skončil remízou 3:3. Obe mužstvá sa netaja ambíciou postúpiť v budúcej sezóne o súťaž vyššie.

Tomuto cieľu je podriadená aj zimná príprava, počas ktorej sa kluby zameriavajú na posilnenie kádra. Jednou z prvých zimných akvizícií Humenného je skúsený obranca TOMÁŠ ILINJO.

Futbalovo vyrastal v Michalovciach, kde pôsobil aj v rezervnom tíme. Počas kariéry obliekal dres Vyšného Opátskeho, Lokomotívy Košice a Slavoj Trebišov, pričom všetky tieto kluby účinkovali v druhej alebo tretej lige.

Od roku 2024 hrával 29-ročný stopér v Snine, kde bol aj kapitánom mužstva.

Čo rozhodlo o vašom prestupe do Humenného?

Myslím si, že rozhodujúci bol samotný záujem zo strany Humenného. Dôležité boli aj ciele klubu a podmienky, na ktorých sme sa dohodli s pánom Peťom Holotom.

Významnú rolu zohrala aj logistika, keďže cestovanie na tréningy a zápasy je v porovnaní so Sninou o viac ako polovicu kratšie.

Futbalista Tomáš Ilinjo.
Futbalista Tomáš Ilinjo. (Autor: archív TI)

Ako vás prijali v novom pôsobisku?

V kabíne ma privítali úplne v pohode. Väčšinu chalanov som už poznal, zhruba 80 percent mužstva, takže s adaptáciou nebol žiadny problém.

Čo očakávate od svojho pôsobenia v Humennom?

Očakáva sa najmä zvýšenie konkurencie v obrane, aby mal tréner viac možností pri skladaní zostavy, či už v prípade zranení, kartových trestov alebo iných situácií.

Ja osobne by som chcel odohrávať čo najviac zápasov a pomôcť mužstvu k víťazstvám. Spoločným cieľom je boj o prvé miesto a postup.

Prestup sme dôkladne zvažovali aj s manželkou, najmä preto, že v novembri sa nám narodil syn. Zhodli sme sa, že Humenné je pre našu rodinu najlepšia voľba.

Treťoligové kluby sa chcú stretnúť s ministrom. Zatiaľ dostali mail len od Tiposu
Súvisiaci článok
Treťoligové kluby sa chcú stretnúť s ministrom. Zatiaľ dostali mail len od Tiposu

Druhá liga je už plne profesionálna súťaž. V prípade postupu by ste chceli pokračovať v profesionálnej kariére?

To budem riešiť až vtedy, keď to bude aktuálne. Čoskoro budem mať 30 rokov, takže živiť sa výlučne futbalom už pre mňa nie je hlavnou prioritou.

V prvom rade sa chcem sústrediť na to, aby som klubu pomohol čo najviac a aby boli spokojné obe strany.

Zároveň musím zvládať aj svoje zamestnanie. O pol roka si potom sadneme a uvidíme, ako sa situácia vyvinie.

Tabuľka III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
13
11
2
0
38:10
35
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
13
11
2
0
35:9
35
V
V
R
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
13
8
2
3
32:21
26
V
V
R
V
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
13
7
0
6
24:21
21
P
V
V
V
P
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
13
6
2
5
22:23
20
V
P
R
P
V
6
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
13
5
4
4
29:23
19
V
P
R
P
R
7
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
13
5
3
5
16:18
18
V
V
V
V
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
5
3
5
25:20
18
P
R
P
P
P
9
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
13
4
3
6
22:23
15
P
P
V
P
R
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
13
3
5
5
12:16
14
P
R
V
R
P
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
13
4
1
8
14:21
13
V
V
P
P
P
12
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
13
3
3
7
17:23
12
P
P
P
V
V
13
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
13
2
2
9
12:43
8
P
P
P
R
R
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
13
0
2
11
11:38
2
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalista Tomáš Ilinjo.rozhovor
    Futbalista Tomáš Ilinjo.rozhovor
    Tím z východu získal výraznú posilu do obrany. Cieľom je boj o prvé miesto a postup, hovorí
    Peter Cingel|dnes 09:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Tím z východu získal výraznú posilu do obrany. Cieľom je boj o prvé miesto a postup, hovorí