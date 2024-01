Lockyer sa objavil po prvý raz od kolapsu medzi spoluhráčmi. Spravil nám krajší deň, hovorí tréner

„Je to neuveriteľne statočný muž. Znova ho vidieť je fantastické. Všetkým nám spravil krajší deň. Som rád, že som udržal slzy na krajíčku“ povedal tréner Lutonu Town Rob Edwards.

„Bolo príjemné uvidieť všetkých tých ľudí. Veď som s nimi nebol v osobnom kontakt odvtedy, čo sa to stalo. Človeku to chýba.

Ak sa odpojíte od niečoho, čo je vašou každodennou súčasťou, je to zvláštne,“ prezradil obranca z Walesu na webe BBC.

Tom Lockyer strávil po kolapse v nemocnici 5 decembrových dní. Na srdce mu lekári voperovali implantovaný kardioveter defibrilátor, zariadenie, ktoré automaticky sleduje a upravuje srdcový rytmus pacienta.

V prípade dvadsaťdeväťročného Toma Locykera to nebol prvý kolaps priamo na trávniku.

Z ihriska ho museli odviezť do nemocnice aj v májovom finále play-off Championship, v ktorom si Luton vybojoval postup cez Coventry City do Premier League.

Krátko na to podstúpil operáciu srdca a v júni mu lekári umožnili návrat do tréningového procesu.

„Tentoraz neexistuje žiadny časový plán jeho návratu do akcie“ oznámil tréner Edwards a dodal: “Je to pôsobivý a sústredený človek. Rehabilitačný proces iba pomaly napreduje. Má dieťa na ceste a to je teraz pre neho hlavný cieľ.“