Blázon? Autom im jazdil po ihrisku. Montujeme kamery, upozorňujú

PROCHOT. Keď prišli na futbalové ihrisko, naskytol sa im nemilý pohľad. Niekto im po ňom jazdil autom a zničil im povrch.
„Prosím vás pekne. V akom jazyku je potrebné vyhlásiť, že sa nemá chodiť po ihrisku?
A aby to nebola nuda, tak si počkáme kým dobre poprší, aby to bola väčšia zábava? A k tomu ešte aj polámané lavičky,“ na sociálnej sieti napísal predseda TJ Partizán Prochot Tomáš Rosenberg.
Pripravovali sa na zápas
Prochot patrí pod ObFZ Žiar nad Hronom. Od pandémie koronavírusu futbal súťažne nehráva, no robí všetko pre reštart futbalu v obci.
„Nedávno sme hrali prípravný zápas v Dolnej Trnávke. Dohodli sme sa na ňom, že ďalší zápas sa bude hrať u nás.
Začali sme preto s prípravou ihriska, vyrovnali sme ho, povalcovali a vysiali trávnik. Všetko naše úsilie však vyšlo na zmar,“ povzdychol si v rozhovore pre Sportnet.
Na ihrisku strávili dobrovoľníci množstvo hodín. Teraz sú znechutení.
„Stálo nás to energiu, čas a financie. A potom príde niekto, kto nevie čo od radosti a znevažuje prácu tých, ktorí sa snažia niečo robiť,“ dodal.
Pandémia zasiahla do kádra
Na ihrisko bude v najbližších dňoch namontovaná fotopasca. Neskôr aj kamerový systém.
„Tento týždeň budú v areáli ihriska nainštalované zariadenia, ktoré nám pomôžu monitorovať areál online 24 hodín denne.
Dávam na vedomie, že osobne viac nebudem s nikým debatovať ohľadom takéhoto počínania a v prípade, že sa niečo podobné bude opakovať, záznamy postúpime na vyššie orgány, ktoré budú takéto situácie riešiť z pohľadu poškodzovania cudzej veci,“ upozorňuje.
TJ Partizán Prochot naposledy pôsobil v ôsmej lige ObFZ Žiar nad Hronom. Pandémia koronavírusu však výrazne zasiahla do hráčskeho kádra klubu a odvtedy v súťaži nepôsobí.
„Veľa chalanov prestalo hrávať a ďalší si dávajú dokopy zranenia. Viacerí preto odišli na hosťovania po iných kluboch a u nás sa súťažne nehráva.
Napriek tomu však veríme, že mužstvo dáme ešte dokopy. I keď vieme, aký je dnes s hráčmi na dedinách problém,“ uzavrel predseda TJ Partizán Prochot Tomáš Rosenberg.