So Slovanom vyhral titul a zmizol. Prosiť sa? K tomu sa neznížim, tvrdí Mičinec

TIBOR MIČINEC (64) rozbehol kariéru aj ako tréner. V sezóne 2010/11 ako asistent Karla Jarolíma získal so Slovanom Bratislava majstrovský titul. Odvtedy však o ňom nebolo počuť. Ako keby sa vyparil.

Federálnu ligu vyhral s Bohemians Praha, víťazom pohára sa stal s DAC Dunajská Streda. V najvyššej súťaži strelil 112 gólov a patrí do Klubu ligových kanonierov.

Trénoval do maximálneho vyčerpania. Tak, že nevládal chodiť. Známy bol poctivosťou a tvrdou prácou.

Čomu sa dnes venuje člen Klubu ligových kanonierov a majster Československa?

Stále som pri futbale. Je to moja vášeň, ktorá ma napĺňa. Nikdy som si nevedel predstaviť, že by som robil niečo iné. A neviem si ani teraz. Po skončení aktívnej kariéry som presedlal na dráhu trénera. Je to moja pasia a práca zároveň.

Kde trénujete?

Pred desiatimi rokmi sme s Karlom Jarolímom vyhrali v Slovane Bratislava titul a Slovenský pohár. Bol to môj najväčší trénerský úspech. Myslel som, že mám kariéru naštartovanú dobre. Žiaľ, opak bol pravdou.