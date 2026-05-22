Nehovorí zbohom, ale len dovidenia. Arbeloa potvrdil, že po sezóne skončí v Reale

Tréner Álvaro Arbeloa na tlačovej konferencii pred posledným kolom španielskej ligy potvrdil, že po sezóne skončí pri futbalistoch Realu Madrid. Podľa médií by ho mal pri tíme nahradiť José Mourinho.
"Real bol vždy môj domov, takže dúfam, že toto nie je zbohom, ale len dovidenia," povedal Arbeloa, ktorý za madridský celok dlhé roky hrával a ako tréner sa ho ujal v polovici januára po odvolaní Xabiho Alonsa.
K trofejiam však Real nedoviedol. V lige má "Biely balet" už pred záverečným zápasom s Bilbaom istotu druhej priečky za Barcelonou, v pohári vypadol v osemfinále a s Ligou majstrov sa rozlúčil vo štvrťfinále.
43-ročný Arbeloa verí, že bez práce nebude dlho. "Hneď v pondelok porozmýšľam o tom, ako ďalej. Veľa som sa toho za štyri mesiace v Reale naučil a som pripravený na ďalšie výzvy, "uviedol.
V Reale by ho mal nahradiť Mourinho, ktorý už v klube pôsobil v rokoch 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul. 63-ročný portugalský kouč sa už podľa médií s madridským klubom dohodol na dvojročnej zmluve.