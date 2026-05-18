Stal sa symbolom klubu. Real Madrid po dlhých rokoch opúšťa kapitán tímu

Dani Carvajal
Dani Carvajal (Autor: TASR/AP)
TASR|18. máj 2026 o 14:40
ShareTweet0

S Realom získal 27 trofejí.

Futbalový obranca Dani Carvajal ukončí po tejto sezóne svoje dlhoročné pôsobenie v Reale Madrid. O odchode svojho kapitána informoval madridský klub v pondelok.

Tridsaťštyriročný španielsky reprezentant odohral za „biely balet“ celkovo 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí vrátane šiestich titulov v Lige majstrov a štyroch prvenstiev v La Lige. Je odchovancom tamojšej mládežníckej akadémie La Fabrica.

„Carvajal je legendou a symbolom Realu Madrid a jeho akadémie,“ povedal prezident klubu Florentino Perez.

Po prestupe z akadémie do Bayeru Leverkusen v roku 2012 sa Carvajal po roku vrátil k Los Blancos a vydržal tam až doteraz.

„Real Madrid chce vyjadriť svoje poďakovanie jednej z najväčších legiend nášho klubu a svetového futbalu,“ uviedol klub vo vyhlásení.

Carvajal veril, že bude reprezentovať Španielsko na tohtoročných majstrovstvách sveta, no počas nevydarenej sezóny ho trápili viaceré zranenia a tréner Luis de la Fuente ho nezaradil do širšej nominácie.

Posledný zápas za Real odohrá tento víkend na štadióne Santiago Bernabéu proti Athletic Bilbao v rámci La Ligy. Madridčania zakončia druhú sezónu po sebe bez zisku významnej trofeje.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Tréner Barcelony Hansi Flick.
    Tréner Barcelony Hansi Flick.
    Flick podpísal novú zmluvu s opciou. Je architektom víťaznej Barcelony, znie z klubu
    dnes 16:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Stal sa symbolom klubu. Real Madrid po dlhých rokoch opúšťa kapitán tímu