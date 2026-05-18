Všetko je dohodnuté, píše Romano. Na lavičku Realu sa vracia legendárne meno

Staronovým trénerom futbalistov Realu Madrid by sa mal stať José Mourinho. Podľa talianskeho experta Fabrizia Romana sa už portugalský kouč s klubom dohodol na dvojročnej zmluve.
63-ročný Mourinho od vlaňajšieho septembra vedie Benficu Lisabon, s ktorou má ešte na rok zmluvu.
Real však podľa Romana využil výstupnú klauzulu, podľa ktorej kouča môže z kontraktu za tri milióny eur vykúpiť.
Mourinho, ktorý okrem iného získal treble s Interom Miláno alebo tri tituly s Chelsea, by mal byť ako nový tréner predstavený v sobotu po záverečnom kole španielskej ligy. V ňom Real nastúpi doma proti Bilbau.
Mourinho s Benficou obsadil v najvyššej súťaži tretie miesto a od vedenia klubu dostal ponuku na predĺženie zmluvy. V Reale už pôsobil v rokoch 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul.
Real si Mourinha vyhliadol ako náhradu za Álvara Arbelu, ktorý s tímom skončí v La Lige druhý a v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále. Sezónu na lavičke "Bieleho baletu" začal Xabi Alonso, no po necelých ôsmich mesiacoch bol odvolaný.