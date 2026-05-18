Všetko je dohodnuté, píše Romano. Na lavičku Realu sa vracia legendárne meno

Jose Mourinho
ČTK|18. máj 2026 o 12:24
V klube naposledy pôsobil pred trinástimi rokmi.

Staronovým trénerom futbalistov Realu Madrid by sa mal stať José Mourinho. Podľa talianskeho experta Fabrizia Romana sa už portugalský kouč s klubom dohodol na dvojročnej zmluve.

63-ročný Mourinho od vlaňajšieho septembra vedie Benficu Lisabon, s ktorou má ešte na rok zmluvu.

Real však podľa Romana využil výstupnú klauzulu, podľa ktorej kouča môže z kontraktu za tri milióny eur vykúpiť.

Mourinho, ktorý okrem iného získal treble s Interom Miláno alebo tri tituly s Chelsea, by mal byť ako nový tréner predstavený v sobotu po záverečnom kole španielskej ligy. V ňom Real nastúpi doma proti Bilbau.

Mourinho s Benficou obsadil v najvyššej súťaži tretie miesto a od vedenia klubu dostal ponuku na predĺženie zmluvy. V Reale už pôsobil v rokoch 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul.

Real si Mourinha vyhliadol ako náhradu za Álvara Arbelu, ktorý s tímom skončí v La Lige druhý a v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále. Sezónu na lavičke "Bieleho baletu" začal Xabi Alonso, no po necelých ôsmich mesiacoch bol odvolaný.

