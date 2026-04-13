    Ghanský hráč čelí ďalším obvineniam. Proces môže trvať dlhšie než sa čakalo

    Thomas Partey (Autor: The Touchline | 𝐓)
    TASR|13. apr 2026 o 19:02
    Poprel nové obvinenia zo znásilnenia.

    Ghanský futbalista Thomas Partey v pondelok poprel nové obvinenia zo znásilnenia. Tridsaťdvaročného stredopoliara španielskeho Villarrealu vypočúvali na súde v Londýne.

    Parteyho vlani obvinili z rovnakého trestného činu v piatich prípadoch znásilnenia dvoch žien a sexuálneho napadnutia údajnej tretej obete.

    Bývalý hráč Arsenalu či Atletica Madrid trvá na svojej nevine vo všetkých obvineniach z údajných činov, ktoré sa mali udiať v rokoch 2021 a 2022.

    K prvej sérií obvinení sa vo februári tohto pridali ďalšie dve a sudca Tony Baumgartner v pondelok súhlasil s tým, aby sa všetky posudzovali spolu.

    To však znamená, že súdny proces by sa mohol natiahnuť až do januára budúceho roka. Pôvodne mal verdikt padnúť tento november, pripomenula agentúra DPA.

    Futbal

    Giovanni Malago.
