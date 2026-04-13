Ghanský hráč čelí ďalším obvineniam. Proces môže trvať dlhšie než sa čakalo

Ghanský futbalista Thomas Partey v pondelok poprel nové obvinenia zo znásilnenia. Tridsaťdvaročného stredopoliara španielskeho Villarrealu vypočúvali na súde v Londýne.
Parteyho vlani obvinili z rovnakého trestného činu v piatich prípadoch znásilnenia dvoch žien a sexuálneho napadnutia údajnej tretej obete.
Bývalý hráč Arsenalu či Atletica Madrid trvá na svojej nevine vo všetkých obvineniach z údajných činov, ktoré sa mali udiať v rokoch 2021 a 2022.
K prvej sérií obvinení sa vo februári tohto pridali ďalšie dve a sudca Tony Baumgartner v pondelok súhlasil s tým, aby sa všetky posudzovali spolu.
To však znamená, že súdny proces by sa mohol natiahnuť až do januára budúceho roka. Pôvodne mal verdikt padnúť tento november, pripomenula agentúra DPA.