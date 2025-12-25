Aká je budúcnosť Ter Stegena? Otvára sa mu možnosť angažmánu v Premier League

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen (Autor: TASR/AP)
Nemecký futbalista je pripravený ísť na hosťovanie.

Španielsky futbalový klub FC Girona a anglická Aston Villa majú záujem o brankára Barcelony Marca-Andrého Ter Stegena.

Nemec by mohol zo Španielska odísť na hosťovanie do konca sezóny, informuje o tom denník Marca.

Podľa zdroja je nemecký futbalista pripravený ísť na hosťovanie, pretože si chce zabezpečiť miesto v národnom tíme pre nadchádzajúce majstrovstvá sveta 2026.

Marca informuje, že ak Ter Stegen zostane v Barcelone, tréner Nemecka Julian Nagelsmann ho nenominuje.

Ter Stegen strávil prvú časť tejto sezóny zotavovaním sa zo zranenia chrbta. Od svojho návratu odohral iba jeden zápas v Španielskom kráľovskom pohári.

