Aká je budúcnosť Ter Stegena? Otvára sa mu možnosť angažmánu v Premier League

Španielsky futbalový klub FC Girona a anglická Aston Villa majú záujem o brankára Barcelony Marca-Andrého Ter Stegena.
Nemec by mohol zo Španielska odísť na hosťovanie do konca sezóny, informuje o tom denník Marca.
Podľa zdroja je nemecký futbalista pripravený ísť na hosťovanie, pretože si chce zabezpečiť miesto v národnom tíme pre nadchádzajúce majstrovstvá sveta 2026.
Marca informuje, že ak Ter Stegen zostane v Barcelone, tréner Nemecka Julian Nagelsmann ho nenominuje.
Ter Stegen strávil prvú časť tejto sezóny zotavovaním sa zo zranenia chrbta. Od svojho návratu odohral iba jeden zápas v Španielskom kráľovskom pohári.