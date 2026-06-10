Real ponúkol 150 miliónov za argentínskeho útočníka. Odpoveď Atlética: Nie je na predaj

Julian Alvarez.
Julian Alvarez. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jún 2026 o 18:04
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Real Madrid sondoval aj možnosť angažovať krídelníka Oliseho z Bayernu.

Argentínsky futbalový útočník Julian Alvarez z Atletica Madrid nie je na predaj. Odkázal to v stredu prezident klubu Enrique Cerezo po tom, ako mestský rival Real neúspešne ponúkol za úradujúceho majstra sveta 150 miliónov eur.

Real v utorok oficiálne potvrdil, že predložil Atleticu za 26-ročného kanoniera interesantnú sumu. Vedenie „colchoneros“ ju okamžite odmietlo s odvolaním sa na hráčovu výkupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur.

Prezident Atletica, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko, dal o deň neskôr jasne najavo, že klub s odchodom jednej zo svojich najväčších hviezd nepočíta.

„Julian Alvarez nie je na predaj. Nechceme, aby odišiel,“ citovali Cereza španielske médiá i známy futbalový novinár Fabrizio Romano.

Cerezo pritom už začiatkom júna odmietol špekulácie o možnom prestupe Alvareza do Barcelony a vyhlásil, že zostane hráčom Atletica „ešte mnoho ďalších sezón“. „Blaugranas“ boli údajne ochotní zaplatiť 100 miliónov eur.

Podľa informácií denníka El Pais a ďalších španielskych zdrojov bol pokus o získanie Alvareza súčasťou ambicióznych plánov prezidenta Realu Florentina Pereza po jeho opätovnom zvolení do funkcie.

Atletico však nemá záujem rokovať o predaji hráča, ktorý prišiel do klubu v roku 2024 z Manchestru City a v uplynulej sezóne strelil 20 gólov vo všetkých súťažiach.

Real avizuje, že za Alvareza nemieni ponúknuť „šialené peniaze“ a navyšovať sumu do závratných výšok.

Real Madrid podľa viacerých médií sondoval aj možnosť angažovať krídelníka Michaela Oliseho z Bayernu Mníchov, bavorský klub však považuje francúzskeho reprezentanta rovnako za nepredajného.

La Liga

    Julian Alvarez.
    Julian Alvarez.
    Real ponúkol 150 miliónov za argentínskeho útočníka. Odpoveď Atlética: Nie je na predaj
    dnes 18:04
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