Real si údajne vyhliadol známeho Španiela. Je ochotný zaplatiť 60 miliónov

Marc Cucurella
Marc Cucurella (Autor: SITA/AP)
ČTK|14. jún 2026 o 20:21
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Madridský klub sa zaujíma o obrancu Chelsea.

Španielsky obranca Marc Cucurella má podľa serveru The Athletic namierené z Chelsea do Realu Madrid. "Biely balet" by mal za dvadsaťsedemročného futbalistu zaplatiť 60 miliónov eur.

Cucurella, ktorý je s reprezentáciou na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, pôsobí v Chelsea od augusta 2022, keď prišiel z Brightonu. Pred tým krajný obranca nastupoval za rezervu Barcelony, Eibar alebo Getafe.

S Chelsea Cucurella v sezóne 2024/25 vyhral Konferenčnú ligu, národnému tímu pred dvoma rokmi pomohol k triumfu na majstrovstvách Európy.

So španielskou reprezentáciou bol tiež vlani druhý v Lige národov.

La Liga

    Marc Cucurella
    Marc Cucurella
    Real si údajne vyhliadol známeho Španiela. Je ochotný zaplatiť 60 miliónov
    dnes 20:21
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