Real si údajne vyhliadol známeho Španiela. Je ochotný zaplatiť 60 miliónov

Španielsky obranca Marc Cucurella má podľa serveru The Athletic namierené z Chelsea do Realu Madrid. "Biely balet" by mal za dvadsaťsedemročného futbalistu zaplatiť 60 miliónov eur.
Cucurella, ktorý je s reprezentáciou na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, pôsobí v Chelsea od augusta 2022, keď prišiel z Brightonu. Pred tým krajný obranca nastupoval za rezervu Barcelony, Eibar alebo Getafe.
S Chelsea Cucurella v sezóne 2024/25 vyhral Konferenčnú ligu, národnému tímu pred dvoma rokmi pomohol k triumfu na majstrovstvách Európy.
So španielskou reprezentáciou bol tiež vlani druhý v Lige národov.