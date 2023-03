Dokráča Trenčín s nulou až k poháru? V emotívnom závere to vraj robil okato

A keďže stav stretnutia bol na vážkach do poslednej minúty, pôvodne pokojný priebeh zápasu priniesol v závere zvýšené emócie. Nechýbala ani hromadná šarvátka.

Trenčania šli do vedenia v 17. minúte, po rohu Matúša Kmeťa sa hlavou presadil Dominik Hollý. Keďže viac gólov v zápase nepadlo, tento zásah sa napokon ukázal ako víťazný.

„Za víťazstvo sme radi, nedostali sme gól. Terén nebol veľmi dobrý, preto sme snažili hrať jednoducho. Jedna štandardka nám vyšla,“ pochvaľoval si Hollý, ktorý sa presadil po nacvičenom signáli.

„Na tréningu to stále skúšame. Niekedy nám to vyjde, inokedy nie. Teraz to tam padlo,“ vravel mládežnícky reprezentant Slovenska.