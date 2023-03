Trenčianska radosť v Ličartovciach, Tatran Prešov končí v Slovnaft Cupe

/zdroj: JOJ Šport/

Marek Petruš, tréner Tatrana Prešov: "Videli sme iba bojovné stretnutie, hracia plocha nebola v dobrom stave. Bolo to o jednom góle. V druhom polčase sme poslali do hry to najlepšie, čo máme, hra sa trochu otočila, ale bohužiaľ, nedali sme gól."

Marián Zimen, tréner AS Trenčín: "Sme šťastní za víťazstvo a za postup. Futbalovo niet čo hodnotiť, pretože na tomto ihrisku to nebolo o futbale."