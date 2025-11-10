Modlitby v čerstvo vysvätenej kaplnke zabrali, Prešov oslavuje prvé domáce víťazstvo

PREŠOV. Prešovčania urobili maximum pre to, aby v siedmom domácom zápase konečne potešili fanúšikov na opäť vypredanom novom štadióne prvým domácim víťazstvom.
Pred zápasom s Trnavou dokonca aj v duchovnej sfére.
„Celý týždeň sme hráčom prízvukovali, že sedmička je šťastné číslo. Dnes nám na štadióne vysvätili kaplnku v priestore medzi šatňami.
Neviem, kto každý sa v nej bol pomodliť, ale asi nám to prinieslo šťastie,“ s úsmevom poznamenal po historickom víťazstve 2:1 asistent trénera Erik Havrila, ktorý spolu s ďalšími asistentmi odkoučoval zápas namiesto potrestaného hlavného trénera Vladimíra Cifraniča.
Nekecaj a hraj
Rannú modlitbu priznal aj kapitán Patrik Šimko.
„Konečne posvätili našu kaplnku a niektorí sme boli ráno v kostole a už sa aj pomodlili, pretože nás strašne trápilo to, že sme ešte nedokázali doma vyhrať.
Dnes sme mali aj šťastie, konečne to tam padlo a vyhrali sme,“ žiaril po zápase šťastím Šimko, ktorý sa modlil aj počas zápasu.
Najmä v závere druhého polčasu, keď sa nadstavený čas napokon natiahol až na vyše desať minút.
„Sily ubúdali. Aj ja som už cítil strašné kŕče, tlačil som čas dopredu a pýtal sa rozhodcu každú sekundu, koľko je do konca.
Stále mi hovoril: nekecaj a hraj, takže som sa modlil, aby bol koniec a aby sme vyhrali,“ priblížil Šimko posledné minúty pred záverečným hvizdom hlavného rozhodcu Ivana Kružliaka, po ktorom prepukli na trávniku aj tribúnach štadióne obrovské emócie radosti.
Posúva sa klub aj fanúšikovia
Na prešovský štadión si opäť našlo cestu viac ako 6 300 divákov a prvýkrát bol do posledného miesta zaplnený aj fanúšikovský sektor hostí.
Oba fankluby sa postarali o neuveriteľnú atmosféru a úvodné choreo domácich fanúšikov nadchlo aj domáceho kapitána.
„Je to neskutočné. Tak ako klub prešiel nejakou premenou, tak aj fanúšikovia hladní po futbale sa posúvajú. Viem, že robia medzi sebou všelijaké zbierky na tieto veci.
Klub bude lepší s každým jedným človekom, ktorý prispieva nejakým štýlom, nejakou vecou alebo peňažne do klubu. A takto všetci zdvíhame tú kvalitu na vyššiu a vyššiu úroveň,“ chválil po zápase Šimko.
VIDEO: Šimko po zápase
V úvode zápas na niekoľko minút prerušila pyrotechnika. Niekoľko minút sa čakalo, kým sa nad trávnikom pomaly rozplynie dym.
Podobný scenár zo strany fanúšikov priniesol aj úvod druhého polčasu a hlásateľ musel upozorniť, že ak sa situácia zopakuje, bude zápas prerušený.
Olejník veril, že to príde. A prišlo.
Napokon sa zápas rozbehol v Prešove už tradičným spôsobom. Domáci sa tlačili za úvodným gólom, po necelých desiatich minútach vychytal v stopercentnej šanci Stanislava Olejníka brankár Žiga Frelih. Ale prišlo nepríjemné deja vú.
Martin Regáli v strede ihriska zbytočne čakal bez pohnutia na loptu po kolmej prihrávke z obrany, predskočil ho súper a Trnava po rýchlom prechode do útoku strelila úvodný gól. Po prihrávke Libora Holíka sa zo stredu šestnástky presadil Timotej Kudlička.
Domácim ale napokon skvele vyšiel záver polčasu. Olejník síce spálil ďalšiu tutovku, ale necelých päť minút pred naplnením polčasu sa napokon po ďalšej peknej akcii presadil a zvnútra šestnástky vyrovnal.
„Prvé dve šance mi nevyšli, ale sústredil som sa na ďalšie situácie a veril, že príde ďalšia šanca. Prišla tá tretia a chvalabohu som ju premenil,“ povedal po zápase Olejník, podľa ktorého bolo dôležité to, čo prišlo v poslednej, šiestej minúte prvopolčasového nadstaveného času.
Domáci Roman Begala zahrával ďalší roh Prešova, jeho center obrana Trnavy odvrátila. Loptu napokon do ohňa vracal Juraj Kotula a po hlavičke Danielsa Balodisa hosťujúci Erik Sabo v snahe odkopnúť loptu trafil nabiehajúceho Regáliho tak nešťastne, že lopta skončila v bránke a domáci dokonali obrat.
Oficiálny zápis pripísal gól ako vlastný trnavskému Rokovi Jureškinovi, ale to jeho cenu ako víťazného gólu pri prvom ligovom víťazstve na novom štadióne vôbec nezníži.
Cifranič volal len raz
V druhom polčase mala síce optickú prevahu Trnava, ale nebezpečná bola snáď len v jednom prípade, keď striedajúci Martin Mikovič necelú štvrťhodinu pred koncom strelou spoza šestnástky poriadne natiahol domáceho brankára Pavla Bajzu.
„Druhý polčas síce už nebol z našej strany až taký dobrý ako ten prvý, ale hlavné sú tie tri body do tabuľky. Pripravovali sme sa na tento zápas celý týždeň a chceli sme ho zvládnuť výsledkovo a sme radí, že sa nám to konečne podarilo na domácom štadióne zlomiť.
Víťazstvo chutí o to viac, že je proti Trnave, ale myslím si, že by nám chutilo proti hocijakému mužstvu. Celý týždeň sme si prízvukovali, že raz tá séria skončiť musí. Boli sme dobre takticky pripravení. To bol ten kľúč na Trnavu,“ dodal Olejník.
Hlavný tréner Vladimír Cifranič sledoval zápas z tribúny. Ako po zápase priznal asistent Erik Havrila lavička s ním bola v mobilnom spojení, o ktoré sa staral asistent Róbert Petruš.
„Po tých úvodných minútach došla správa, že to môžeme to odkoučovať aj sami. Chalani podávali od prvých minút zodpovedný výkon a viac menej sme museli reagovať len na to, čo sme v tom zápase videli,“ dodal Havrila.
V druhom polčase sa predsa len telefonovalo. Hlavnému trénerovi sa nepáčilo, že pri vedení sa jeho hráči nesnažia podržať loptu, ale volia dlhé nákopy na trnavskú polovicu, ktoré zväčša zbierali hostia.
Už atakujú prvú šestku
Vytúžené domáce víťazstvo, ktoré posunulo nováčika na ôsme miesto tabuľky s trojbodovou stratou na prvú šestku, bolo podľa Havrilu výsledkom práce všetkých v klube.
„Aby som to odľahčil, tak najlepší výkon pod mojim vedením. Ale srandujem. Jednoznačne chcem pochváliť hráčov za splnenie taktických úloh. Čo sa týka zápasu a prípravy, bola to práca celého staffu.
Najmä kvôli našich fanúšikov ma toto víťazstvo teší, pretože sa vyvíjal trochu ten tlak na našich hráčov, pretože sme doma ešte nezískali plný počet bodov.
Dnes si to musíme užiť, lebo sme proti kvalitnému súperovi celý zápas dokázali podať zodpovedný výkon,“ hodnotil Havrila.
Hoci má Prešov na konte víťazstvá so Slovanom aj Trnavou, kapitán Petrik Šimko krotí úvahy o boji o prvú šestku.
„Podľa mňa sme si ani v jednom zápase neurobili nejakú hanbu. Možno ten výsledok zo Žilinou vyzeral, že to bola blamáž, ale kto to videl na živo, musel povedať, že sme hrali dobrý futbal.
So žiadnym súperom sme neprepadli. S každým sa nám hrá dobre a snažíme sa hrať futbal.
Ja ako nováčik mám postupné ciele. Tým prvým je záchrana a na ňom musíme budovať. Či to bude prvá šestka, alebo to bude tá spodná, dôležité je aby sme výkony vygradovali a aby sme stále prilákali plný štadión,“ dodal Šimko.
Je to jednoduché, Prešov vyhral zaslúžene
Trnavčania v Prešove výkonom vôbec neoslnili. Naopak, skôr sklamali a po prehre už strácajú na prvú trojku päť bodov..
„Vedeli sme, že doma ešte nevyhrali. Išli sme sem dlhú cestu a aj sme si hovorili, že sme sem neprišli na výlet.
Mrzí to, musíme byť jednoducho lepší,“ poznamenal po zápase autor jediného trnavského gólu Timotej Kudlička, podľa ktorého nie je podstatné, že potvrdil svojim tretím gólom dobrú formu.
VIDEO: Kudlička hodnotí zápas
„Atmosféra bola skvelá, bolo počuť aj našich fanúšikov a aj na tribúnach to bol pekný súboj. Ale tých našich sme príliš nepotešili,“ priznal.
Tréner Michal Ščasný bol pri hodnotení zápasu stručný.
„Je to absolútne jednoduché. Gratulujem Tatranu k trom bodom, prajem im, aby sa im v lige aj ďalej darilo.
My sme prišli s niečím absolútne iným, ako to na tom ihrisku vyzeralo. Hrali sme pomaly, neboli sme agresívni.
V ofenzíve nám chýbali nábehy, chýbal nám pokoj a kvalita. Mali sme veľa strát lopty, ktoré Tatran využíval a bol veľmi nebezpečný v rýchlych protiútokoch. Zaslúžene zvíťazili. S predvedeným výkonom a dvoma strelami na bránu sme nemohli pomýšľať na nič lepšie,“ netajil sklamanie trnavský tréner.