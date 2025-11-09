Prešov konečne pocítil chuť domáceho víťazstva. Trnavu zlomili góly do šatne

Futbalisti Prešova sa tešia z gólu
Fotogaléria (8)
Futbalisti Prešova sa tešia z gólu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. nov 2025 o 20:07
ShareTweet0

Tatran otočil zápas v priebehu desiatich minút.

Niké liga - 14. kolo

FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava 2:1 (1:1)

Góly: 41. Olejník, 45.+6 Regáli - 26. Kudlička

Rozhodcovia: Kružliak - Pozor, Kuba, ŽK: Begala, Šimko, Balodis, Bajza - Taiwo, Kratochvíl, Ďuriš, Mikovič, ČK: 90.+10 Moiscrapišvili (Spartak)

Diváci: 6327

Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Balodis - Kotula, Šimko, Begala, Revenco (90.+1 Gáli) - Olejník (77. Souček), Masaryk (62. Simon), Regáli (77. Sagna)

Trnava: Frelih - Sabo, Nwadike, Stojsavljevič - Holík, Moiscrapišvili, Kratochvíl, Jureškin (58. Mikovič) - Gong (57. Azango, 86. Chorcheli), Taiwo (75. Ďuriš), Kudlička (58. Škrbo)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PREŠOV. Futbalisti Prešova zvíťazili v 14. kola Niké ligy nad Trnavou 2:1.

Tatran triumfoval na domácom trávniku prvýkrát v sezóne a poskočili na ôsme miesto tabuľky. Trnava zostala štvrtá.

Všetky góly padli už v prvom dejstve. V 26. minúte poslal hostí do vedenia Timotej Kudlička, no záver polčase vyšiel výborne domácim.

V 41. minúte vyrovnal Stanislav Olejník a v šiestej minúte nadstaveného času zariadil výhru Prešova Martin Regáli.

Fotogaléria zo zápasu Tatran Prešov - Spartak Trnava (Niké liga - 14. kolo)
Zľava Daniels Balodis (Prešov), Timotej Kudlička (Trnava)
Druhá gólová akcia Prešova počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava
Futbalisti Prešova sa tešia z gólu počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava
Hlavný tréner Prešova Vladimír Cifranič
8 fotografií
Timotej Kudlička (Trnava) sa teší z góluTimotej Kudlička (Trnava) sa teší z góluGólová akcia Trnavy, zľava Martin Regáli, brankár Pavol Bajza (Prešov), Libor Holík (Trnava) počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - FC Spartak TrnavaDymovnice na zápase 14. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava

VIDEO: Kudlička hodnotí zápas

VIDEO: Šimko po zápase

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Prešova sa tešia z gólu
    Futbalisti Prešova sa tešia z gólu
    Prešov konečne pocítil chuť domáceho víťazstva. Trnavu zlomili góly do šatne
    dnes 20:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov konečne pocítil chuť domáceho víťazstva. Trnavu zlomili góly do šatne