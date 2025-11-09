Prešov konečne pocítil chuť domáceho víťazstva. Trnavu zlomili góly do šatne

Niké liga - 14. kolo
FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava 2:1 (1:1)
Góly: 41. Olejník, 45.+6 Regáli - 26. Kudlička
Rozhodcovia: Kružliak - Pozor, Kuba, ŽK: Begala, Šimko, Balodis, Bajza - Taiwo, Kratochvíl, Ďuriš, Mikovič, ČK: 90.+10 Moiscrapišvili (Spartak)
Diváci: 6327
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Balodis - Kotula, Šimko, Begala, Revenco (90.+1 Gáli) - Olejník (77. Souček), Masaryk (62. Simon), Regáli (77. Sagna)
Trnava: Frelih - Sabo, Nwadike, Stojsavljevič - Holík, Moiscrapišvili, Kratochvíl, Jureškin (58. Mikovič) - Gong (57. Azango, 86. Chorcheli), Taiwo (75. Ďuriš), Kudlička (58. Škrbo)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
PREŠOV. Futbalisti Prešova zvíťazili v 14. kola Niké ligy nad Trnavou 2:1.
Tatran triumfoval na domácom trávniku prvýkrát v sezóne a poskočili na ôsme miesto tabuľky. Trnava zostala štvrtá.
Všetky góly padli už v prvom dejstve. V 26. minúte poslal hostí do vedenia Timotej Kudlička, no záver polčase vyšiel výborne domácim.
V 41. minúte vyrovnal Stanislav Olejník a v šiestej minúte nadstaveného času zariadil výhru Prešova Martin Regáli.
VIDEO: Kudlička hodnotí zápas
VIDEO: Šimko po zápase