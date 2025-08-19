DAC prišiel aj o svojho stopéra. V Prešove utrpel zranenie členka po tvrdom zákroku

Taras Kačaraba počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR)
TASR|19. aug 2025 o 13:04
Bude chýbať niekoľko týždňov, tvrdí doktor.

DUNAJSKÁ STREDA. Ukrajinský futbalista Taras Kačaraba z DAC 1904 Dunajská Streda utrpel v sobotňajšom stretnutí 4. kola Niké ligy na štadióne Tatrana Prešov (0:0) zranenie členka.

Tridsaťročného stopéra čaká niekoľkotýždňová pauza.

DAC tak po Christiánovi Hercovi a Matejovi Trusovi prišiel o ďalšieho dôležitého hráča, ktorý nosil na rukáve kapitánsku pásku.

Kačaraba po zákroku Danielsa Balodisa z 82. minúty, ktorý rozhodca „ocenil“ žltou kartou, duel predčasne dohral.

„Na druhý deň po zápase sa však začal sťažovať na bolesť v pravom členku. Poslali sme ho preto na vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo poranenie väzov v členku.

Toto zranenie ho vyradí na niekoľko týždňov,“ povedal pre klubový web tímový lekár MUDr. Zsolt Fegyveres.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

