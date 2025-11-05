Mladíci Žiliny oslavujú postup v Lige majstrov. V penaltovom rozstrele neinkasovali ani gól

Mládežnícka Liga majstrov - 2. kolo (odveta)
FC Shelbourne - MŠK Žilina 0:0, 0-2 po rozstrele z 11 m
Rozhodoval: Kuzma (Poľ.), ŽK: Offor, Topcu, Sammy - Marko, Okál, ČK: 86. Jokl (ŽIlina)
Zostava Žiliny: Jokl - Yendare, Pavlík, Pališčák -- Okál, Stručka, Bortoli (86. Tarcsi), Staník (57. Sillah) - Kóša, Gučík (57. Marko), Baleja (78. Kmeť)
/prvý zápas: 2:2, Žilina postúpila do 3. kola/
DUBLIN. Futbalisti MŠK Žilina postúpili do 3. kola majstrovskej vetvy Mládežníckej ligy majstrov.
V odvete 2. kola zvíťazili mladí „šošoni" na pôde írskeho FC Shelbourne 2:0 po rozstrele zo značky 11 m.
V riadnom hracom čase sa zápas skončil bez gólov, v úvodnom zápase pod Dubňom sa zrodila remíza 2:2.
Žilinčania dohrávali bez brankára Jakuba Jokla, ktorý dostal v 86. minúte červenú kartu.
V rozstrele premenili svoje pokusy Kristián Pavol Stručka a Manuel Yendare.
Mladíci Žiliny vyzvú v ďalšom kole Crvenu zvezdu Belehrad, ktorá postúpila cez český Baník Ostrava.
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.