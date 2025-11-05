Mladíci Žiliny oslavujú postup v Lige majstrov. V penaltovom rozstrele neinkasovali ani gól

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov. (Autor: Facebook Akadémia MŠK Žilina)
5. nov 2025 o 22:50
V riadnom hracom čase skončil zápas 0:0.

Mládežnícka Liga majstrov - 2. kolo (odveta)

FC Shelbourne - MŠK Žilina 0:0, 0-2 po rozstrele z 11 m

Rozhodoval: Kuzma (Poľ.), ŽK: Offor, Topcu, Sammy - Marko, Okál, ČK: 86. Jokl (ŽIlina)

Zostava Žiliny: Jokl - Yendare, Pavlík, Pališčák -- Okál, Stručka, Bortoli (86. Tarcsi), Staník (57. Sillah) - Kóša, Gučík (57. Marko), Baleja (78. Kmeť)

/prvý zápas: 2:2, Žilina postúpila do 3. kola/

DUBLIN. Futbalisti MŠK Žilina postúpili do 3. kola majstrovskej vetvy Mládežníckej ligy majstrov.

V odvete 2. kola zvíťazili mladí „šošoni" na pôde írskeho FC Shelbourne 2:0 po rozstrele zo značky 11 m.

V riadnom hracom čase sa zápas skončil bez gólov, v úvodnom zápase pod Dubňom sa zrodila remíza 2:2.

Žilinčania dohrávali bez brankára Jakuba Jokla, ktorý dostal v 86. minúte červenú kartu.

V rozstrele premenili svoje pokusy Kristián Pavol Stručka a Manuel Yendare.

Mladíci Žiliny vyzvú v ďalšom kole Crvenu zvezdu Belehrad, ktorá postúpila cez český Baník Ostrava.

Formát mládežníckej Ligy majstrov

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.

Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.

Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.

Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.

