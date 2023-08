Neapol odštartoval novú sezónu víťazne, Lobotka odohral takmer celý zápas

RÍM. Futbalisti majstrovského SSC Neapol odštartovali novú sezónu v talianskej najvyššej súťaži triumfom.

V zostave so Stanislavom Lobotkom vyhrali na pôde nováčika Frosinone Calcio 3:1. Slovenský stredopoliar odohral 92 minút.

Domáci išli do vedenia v 7. minúte keď Abdou Harroui premenil penaltu, no ešte do prestávky otočil SSC po góloch Mattea Politana a Victora Osimhena.

Nigérijský útočník sa presadil aj po prestávke a výrazne tak prispel k triumfu obhajcov titulu.