Inter v milánskom derby zničil AC piatimi gólmi, Mchitarjan sa blysol dvoma zásahmi

RÍM. Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v milánskom derby v rámci 4. kola najvyššej talianskej súťaže nad rivalmi z AC 5:1 a bez straty bodu vedú tabuľku Serie A.

Pre "rossoneri" to bola prvá prehra v sezóne a v neúplnej tabuľke sú tretí.

V prvom polčase "derby della Madonnina" držali loptu hostia z AC, no šance a góly mali domáci. Prvý dali už v piatej minúte, keď Marcus Thuram prihral do vápna a strelu Federica Dimarca nasmeroval do siete Henrik Mchitarjan.

Interu vyšiel v 38. minúte brejk, Thurma si spracoval loptu tentokrát na ľavej strane, obišiel obrancu a krížnou strelou zavesil - 2:0. Hosťom, ktorí vstúpili do druhej časti ofenzívnejšie, sa podarilo znížiť v 57. minúte.