Obert si takmer pripísal asistenciu, proti Fiorentine jeho tím vyrovnal v nadstavení

Slovenský futbalista Adam Obert v zápase proti ACF Fiorentina.
Slovenský futbalista Adam Obert v zápase proti ACF Fiorentina. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)
TASR|24. aug 2025 o 21:10
ShareTweet0

Adam Obert odohral v drese Cagliari 75 minút.

RÍM. Futbalisti Cagliari vstúpili v nedeľu do novej sezóny talianskej Serie A remízou 1:1 s Fiorentinou. Za domácich nastúpil v základe slovenský obranca Adam Obert, ktorý dostal v 43. minúte žltú kartu.

Prvý polčas zápasu bol bez väčších príležitostí a hralo sa zväčša medzi šestnástkami. Úvodný gól prišiel v 68. minúte v podaní Rolanda Mandragora, ktorý skóroval od žrde po centri Alberta Gudmundssona.

Obert išiel dole z ihriska v 75. minúte a v druhom polčase si takmer pripísal asistenciu. Dvadsaťtriročný ľavý obranca si nabehol na krížny center a loptu vracal Gennarovi Borrellimu, ktorý zblízka tesne minul.

Bod pre domácich zariadil v nadstavení Sebastiano Luperto, keď predĺžil k bližšej žrdi bránky Davida de Geu priamy kop Gianlucu Gaetana.

Vo veľkom štýle začalo domácu súťaž Como, keď zdolalo Lazio Rím 2:0.

Po prestávke poslal Nico Paz milimetrovú prihrávku Grékovi Anastasiosovi Douvikasovi, ktorý skóroval napriek obrannej snahe Maria Gilu a teču brankára Ivana Provedela. Na konečných 2:0 upravil argentínsky stredopoliar Paz.

Serie A - 1. kolo:

Como 1907 - Lazio Rím 2:0 (0:0)

Góly: 47. Douvikas, 73. Paz

Cagliari - Fiorentina 1:1 (0:0)

Góly: 90.+4. Luperto - 68. Mandragora

/Adam Obert (Cagliari) hral do 75. minúty a dostal ŽK/

Juventus Turín - FC Parma

/hrá sa od 20.45 h/

Atalanta Bergamo - AC Pisa 1909

/hrá sa od 20.45 h/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Slovenský futbalista Adam Obert v zápase proti ACF Fiorentina.
    Slovenský futbalista Adam Obert v zápase proti ACF Fiorentina.
    Obert si takmer pripísal asistenciu, proti Fiorentine jeho tím vyrovnal v nadstavení
    dnes 21:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Obert si takmer pripísal asistenciu, proti Fiorentine jeho tím vyrovnal v nadstavení