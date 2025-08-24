Obert si takmer pripísal asistenciu, proti Fiorentine jeho tím vyrovnal v nadstavení

RÍM. Futbalisti Cagliari vstúpili v nedeľu do novej sezóny talianskej Serie A remízou 1:1 s Fiorentinou. Za domácich nastúpil v základe slovenský obranca Adam Obert, ktorý dostal v 43. minúte žltú kartu.
Prvý polčas zápasu bol bez väčších príležitostí a hralo sa zväčša medzi šestnástkami. Úvodný gól prišiel v 68. minúte v podaní Rolanda Mandragora, ktorý skóroval od žrde po centri Alberta Gudmundssona.
Obert išiel dole z ihriska v 75. minúte a v druhom polčase si takmer pripísal asistenciu. Dvadsaťtriročný ľavý obranca si nabehol na krížny center a loptu vracal Gennarovi Borrellimu, ktorý zblízka tesne minul.
Bod pre domácich zariadil v nadstavení Sebastiano Luperto, keď predĺžil k bližšej žrdi bránky Davida de Geu priamy kop Gianlucu Gaetana.
Vo veľkom štýle začalo domácu súťaž Como, keď zdolalo Lazio Rím 2:0.
Po prestávke poslal Nico Paz milimetrovú prihrávku Grékovi Anastasiosovi Douvikasovi, ktorý skóroval napriek obrannej snahe Maria Gilu a teču brankára Ivana Provedela. Na konečných 2:0 upravil argentínsky stredopoliar Paz.
Serie A - 1. kolo:
Como 1907 - Lazio Rím 2:0 (0:0)
Góly: 47. Douvikas, 73. Paz
Cagliari - Fiorentina 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4. Luperto - 68. Mandragora
/Adam Obert (Cagliari) hral do 75. minúty a dostal ŽK/
Juventus Turín - FC Parma
/hrá sa od 20.45 h/
Atalanta Bergamo - AC Pisa 1909
/hrá sa od 20.45 h/