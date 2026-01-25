Lobotkovi sa obhajoba titulu vzďaľuje. Neapol dostal na pôde Juventusu tvrdú lekciu

Futbalisti Juventusu zdolali v šlágri 22. kola talianskej Serie A doma Neapol 3:0. Slovenský stredopoliar hostí Stanislav Lobotka odohral celý zápas.
O góly Juventusu sa postarali Jonathan David, Kenan Yildiz a v závere Filip Kostič.
Domáci sa presadili najprv v 22. minúte po góle útočníka Davida, ktorý si prebral loptu vo vnútri šestnástky a zakončil.
Hostia následne darovali Juventusu druhý gól, keďže po chybe Juana Jesusa zvýšil na 2:0 Yildiz. Kostič potom v závere prízemnou strelou uzavrel skóre stretnutia.
Zverenci Luciana Spallettiho tak napravili prehru s Cagliari z minulého kola. Z 5. miesta strácali pred večerným zápasom medzi AS Rím a AC Miláno na tretí Neapol len bod.
Futbalisti Sassuola zvíťazili nad Cremonese 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral už v 3. minúte Gambijčan Alieu Fadera.
Oba tímy vstúpili do zápasu po sedemzápasovej sérii bez výhry. Domáce mužstvo sa vďaka trom bodom posunulo v neúplnej tabuľke na 11. miesto, Cremonese je o dve priečky nižšie.
Atalanta si doma poradila s Parmou 4:0 a v súťaži je po päťzápasovej sérii bez prehry na siedmom mieste. Na ňom má 4-bodový náskok na Bolognu, ktorá prehrala v Janove 2:3.
V zápase síce hostia viedli 2:0, no po vylúčení brankára Lukasza Skorupského z 57. minúty dohrávali hostia zápas v desiatich a trikrát inkasovali.
Rozhodujúci gól zaznamenal v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Brazílčan Junior Messias.
Serie A - 22. kolo:
Juventus Turín - SSC Neapol 3:0 (1:0)
Góly: 22. David, 77. Yildiz, 86. Kostič
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
Atalanta Bergamo - Parma Calcio 4:0 (2:0)
Góly: 15. Scamacca (z 11 m), 24. De Roon, 73. Raspadori, 90+2. Krstovič
FC Janov - FC Bologna 3:2 (0:1)
Góly: 62. Malinovskij, 78. Ekuban, 90+1. Junior Messias - 35. Ferguson, 47. Otoa (vlastný)
US Sassuolo - US Cremonese 1:0 (1:0)
Gól: 3. Fadera