Lobotkovi sa obhajoba titulu vzďaľuje. Neapol dostal na pôde Juventusu tvrdú lekciu

Hráč Juventusu Turín Jonathan David (uprostred) strieľa gól.
Hráč Juventusu Turín Jonathan David (uprostred) strieľa gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|25. jan 2026 o 19:56
Tím slovenského stredopoliara stráca na lídra z Interu Miláno už deväť bodov.

Futbalisti Juventusu zdolali v šlágri 22. kola talianskej Serie A doma Neapol 3:0. Slovenský stredopoliar hostí Stanislav Lobotka odohral celý zápas.

O góly Juventusu sa postarali Jonathan David, Kenan Yildiz a v závere Filip Kostič.

Domáci sa presadili najprv v 22. minúte po góle útočníka Davida, ktorý si prebral loptu vo vnútri šestnástky a zakončil.

Hostia následne darovali Juventusu druhý gól, keďže po chybe Juana Jesusa zvýšil na 2:0 Yildiz. Kostič potom v závere prízemnou strelou uzavrel skóre stretnutia.

Zverenci Luciana Spallettiho tak napravili prehru s Cagliari z minulého kola. Z 5. miesta strácali pred večerným zápasom medzi AS Rím a AC Miláno na tretí Neapol len bod.

Futbalisti Sassuola zvíťazili nad Cremonese 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral už v 3. minúte Gambijčan Alieu Fadera.

Oba tímy vstúpili do zápasu po sedemzápasovej sérii bez výhry. Domáce mužstvo sa vďaka trom bodom posunulo v neúplnej tabuľke na 11. miesto, Cremonese je o dve priečky nižšie.

Atalanta si doma poradila s Parmou 4:0 a v súťaži je po päťzápasovej sérii bez prehry na siedmom mieste. Na ňom má 4-bodový náskok na Bolognu, ktorá prehrala v Janove 2:3.

V zápase síce hostia viedli 2:0, no po vylúčení brankára Lukasza Skorupského z 57. minúty dohrávali hostia zápas v desiatich a trikrát inkasovali.

Rozhodujúci gól zaznamenal v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Brazílčan Junior Messias.

Serie A - 22. kolo:

Juventus Turín - SSC Neapol 3:0 (1:0)

Góly: 22. David, 77. Yildiz, 86. Kostič

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

Atalanta Bergamo - Parma Calcio 4:0 (2:0)

Góly: 15. Scamacca (z 11 m), 24. De Roon, 73. Raspadori, 90+2. Krstovič

FC Janov - FC Bologna 3:2 (0:1)

Góly: 62. Malinovskij, 78. Ekuban, 90+1. Junior Messias - 35. Ferguson, 47. Otoa (vlastný)

US Sassuolo - US Cremonese 1:0 (1:0)

Gól: 3. Fadera

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 19:56
