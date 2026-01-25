ONLINE: Juventus FC - SSC Neapol dnes, 22. kolo Serie A LIVE (Lobotka)

Juventus - SSC Neapol: ONLINE prenos z 22. kola Serie A.
Juventus - SSC Neapol: ONLINE prenos z 22. kola Serie A.
25. jan 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 22. kola talianskej Serie A: Juventus FC - SSC Neapol.

Futbalisti tímov Juventus FC a SSC Neapol dnes hrajú zápas 22. kola talianskej Serie 2025/2026.

V zostave hostí by nemal chýbať slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

Kde sledovať Serie A?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Juventus FC - SSC Neapol dnes (futbal, Serie A 2025/2026, 22. kolo, Stanislav Lobotka, výsledky, nedeľa, LIVE)

Talianska Seria A  2025/2026
25.01.2026 o 18:00
22. kolo
Juventus
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Neapol
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.

Tabuľka Serie A

Serie A

    ONLINE: Juventus FC - SSC Neapol dnes, 22. kolo Serie A LIVE (Lobotka)
    dnes 15:00
