ONLINE: Juventus FC - SSC Neapol dnes, 22. kolo Serie A LIVE (Lobotka)

Futbalisti tímov Juventus FC a SSC Neapol dnes hrajú zápas 22. kola talianskej Serie 2025/2026.
V zostave hostí by nemal chýbať slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.
Kde sledovať Serie A?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Talianska Seria A 2025/2026
25.01.2026 o 18:00
22. kolo
Juventus
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Neapol
