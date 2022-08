Škriniarov Inter doma hladko vyhral, AC Miláno od prehry zachránila neúspešná penalta

Vicemajster figuruje v tabuľke na druhom mieste o bod za vedúcim AS Rím, ktorý si poradil s nováčikom z Monzy hladko 3:0 aj vďaka dvom gólom Paula Dybalu. Obhajca titulu AC Miláno iba remizoval na ihrisku US Sassuolo 0:0.

RÍM. Futbalisti Interu Miláno si napravili chuť po prehre s Laziom Rím (1:3) a v utorkovom zápase 4. kola talianskej Serie A zdolali doma US Cremonese 3:1.

Mal síce až 63-percentné držanie lopty, no vyslal iba jednu strelu do priestoru brány súpera. Mohol aj prehrať, no domáci Domenico Berardi v 23. minúte nepremenil pokutový kop. "Rossoneri" sú v tabuľke tretí o bod za Interom.