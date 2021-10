Škriniarov klub má najväčšie finančné straty v histórii, príkladom mu je rival

Dôležitým faktorom finančnej udržateľnosti klubu do budúcnosti by mal byť nový štadión. Uvedomujú si to aj funkcionári AC Miláno.

Už od roku 2019 sa v Miláne nahlas hovorí o konci San Sira v starej podobe, o ktorý sa navyše delia obaja milánski velikáni - AC aj Inter.

Zástupcovia oboch klubov sa stretli s novozvoleným primátorom Milána Giuseppem Salom, aby si stanovili pravidlá o výstavbe nového futbalového stánku so špičkovými európskymi štandardami. Stavať by sa malo začať do konca budúceho roka a podľa optimistických prognóz by mal byť hotový do troch rokov.



"Sala súhlasí s tým, že mesto Miláno si zaslúži štadión najvyššej úrovne. Dostali sme uistenie, že všetky strany s tým súhlasia. Chýba odsúhlasiť ešte pár detailov, ale chceme začať stavať čo najskôr," vyhlásil Scaroni.



Súčasné San Siro známe aj ako Štadión Giuseppeho Meazzu bolo postavené ešte v roku 1925 a s kapacitou 80-tisíc miest je najväčšie futbalové javisko v Taliansku.

Nový štadión v Miláne by mal mať opäť dvoch prevádzkovateľov - AC aj Inter a obom klubom by mal ročne zarobiť približne 120 miliónov eur. Aspoň taký je odhad talianskych médií.