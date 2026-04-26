Inter v boji o titul nečakane zaváhal. Na pôde súpera stratil dvojgólové vedenie

Fotka zo zápasu FC Turín – Inter Miláno.
TASR|26. apr 2026 o 20:04
Futbalisti Interu Miláno remizovali v nedeľnom dueli 34. kola talianskej Serie A na ihrisku FC Turín 2:2, na čele tabuľky však majú naďalej komfortný 10-bodový náskok pred Neapolom.

Favorit v Turíne viedol po hodine hry o dva góly, ale náskok neudržal.

Fiorentina natiahla ligovú šnúru bez prehry na sedem zápasov, keď remizovala doma so Sassuolom 0:0. Domácim patrí v tabuľke priebežne 15. priečka, Sassuolo je desiate.

Como po troch stretnutiach opäť bodovalo naplno po víťazstve na ihrisku FC Janov 2:0. Hostia sú na piatej pozícii, ktorá zaručuje miestenku do ligovej fázy Európskej ligy. Janov je štrnásty.

Serie A - 34. kolo

ACF Fiorentina – US Sassuolo Calcio 0:0

FC Janov – Como 1907 0:2 (0:1)

Góly: 10. Douvikas, 68. Diao

FC Turín – Inter Miláno 2:2 (0:1)

Góly: 70. Simeone, 79. Vlašič (z 11 m) – 23. Thuram, 61. Bisseck

