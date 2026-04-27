Obert s Cagliari dosiahli veľmi cenný triumf. Dvoma gólmi sa blysol senegalský útočník

Na snímke hráč Cagliari Gennaro Borrelli sa raduje po strelení gólu. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|27. apr 2026 o 21:14
Urobilo dôležitý krok smerom k záchrane.

Futbalisti Cagliari urobili dôležitý krok smerom k záchrane v talianskej Serie A. V zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom zdolali v pondelkovom dueli 34. kola doma Atalantu Bergamo 3:2, keď sa dvoma gólmi v úvode prezentoval senegalský útočník Paul Mendy.

Dvojgólový Gianluca Scamacca síce ešte pred prestávkou vyrovnal, ale o cennej výhre domácich rozhodol Gennaro Borrelli. 

Štyri kolá pred koncom tak má Cagliari na 16. mieste náskok osem bodov nad pásmom zostupu.

Atalanta je siedma a nevyužila možnosť priblížiť sa k priečkam, zaručujúcim účasť v európskych pohárových súťažiach. 

Serie A - 34. kolo

Cagliari Calcio – Atalanta Bergamo 3:2 (2:2)

Góly: 1. a 8. Mendy, 47. Borrelli – 40. a 45. Scamacca

/A. Obert (Cagliari) celý zápas/

