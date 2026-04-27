Taliansky šláger opäť nemal víťaza. AC Miláno aj Juventus naháňajú Ligu majstrov

Kým o titule v talianskej Serii A je s najväčšou pravdepodobnosťou už rozhodnuté, tak na vrchných poschodiach tabuľky ešte prebieha veľký boj o miesta v európskych pohároch na ďalšiu sezónu.
V šlágri 34. kola si futbalisti AC Miláno a Juventusu Turín napokon delili body po bezgólovej remíze, ktorá situáciu nerozlúskla.
Oba celky naháňajú v tabuľke druhý Neapol, ale zároveň sa musia mať na pozore, keďže zálusk na miestenku v Lige majstrov si robia naďalej aj piate Como a šiesty AS Rím.
Z pohľadu aktuálnej fazóny bol na tom pred stretnutím lepšie Juventus, ale na San Sire si nedokázal vypracovať výraznejšiu gólovú šancu.
„Držali sme sa zápasového plánu a snažili sme sa diktovať dianie na trávniku, ale v prvom polčase sme boli proste pomalí a predvídateľní. Pri zápasoch s AC si musíte dávať pozor, preto sme sa na nich snažili tlačiť, aby sa nedostávali do protiútokov.
Musíme uspieť v zostávajúcich dueloch, aby sme si vybojovali miesto v Lige majstrov,“ citovala oficiálna klubová webstránka trénera turínskeho tímu Luciana Spallettiho.
AC zaznamenalo prednedávnom dve ligové prehry po sebe, po ktorých sa k nim v tabuľke priblížil ich nedeľňajší súper na rozdiel troch bodov. Zisk aspoň bodu však môže mať pre domácich neskôr cenu zlata.
„Bol to veľmi taktický duel, v hre bolo toho veľa. Oba tímy mali šance, preto je zisk bodu krokom dopredu. Potrebujeme ešte dve víťazstvá, aby sme získali miestenku do Ligy majstrov. Musíme byť viac koncentrovaní v záverečnej tretine ihriska. Je to pre nás dôležitá remíza,“ vravel v pozápasovom rozhovore kouč Milána Massimiliano Allegri.
Tradičné talianske derby už dlhšiu dobu neprináša gólovú radosť, štvrtá z predošlých šiestich konfrontácií sa skončila výsledkom 0:0. Pre Juventus to znamená, že po víkende má už len trojbodový náskok na Como a AS Rím, keďže oba tímy vo svojich zápasoch naplno bodovali.
„Takýto duel sme očakávali. Snažili sme sa skórovať, ale nevyšlo to a je z toho remíza. Teraz musíme uspieť v najbližších zápasoch, aby sme splnili náš sen o účasti v Lige majstrov,“ vyjadril sa kapitán Juventus Manuel Locatelli.
Milánsky celok naproti tomu nevyužil možnosť bodovo sa dotiahnuť na druhý Neapol, ale oproti Juventusu má už výraznejší náskok na dvojicu prenasledovateľov - 6 bodov.
„Myslím si, že remíza bola férová a zaslúžená. Defenzíva je z pohľadu našej hry kľúčom, ale musíme mať väčšiu konzistentnosť v útočnej fáze. Náš cieľ je od začiatku miesto v Lige majstrov. Teraz sme na tom v tabuľke dobre, ale ešte nie je koniec,“ zamyslel sa stredopoliar AC Samuele Ricci.